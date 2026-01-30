PIND #7 - Pink et émotions

Pourquoi et comment s’engage-t-on dans l’aventure punk ? Qu’est-ce qui pousse des individus à adhérer à une culture aussi radicale et subversive depuis la fin des années 1970 ? Penser le punk à partir des émotions permet de revenir aux fondements mêmes de la scène punk en France, à ce qui relie ses acteurs : un attachement passionnel à une musique, à des pratiques et à des valeurs partagées. Dégoût, colère, joie, exaltation, sentiment d’urgence ou de communauté traversent les expériences punks, sans avoir toujours été abordés frontalement par la recherche, tant les émo-tions demeurent des objets complexes et fuyants pour les sciences sociales.

Ce colloque propose d’explorer le lien entre punk et émotions en dénaturalisant les évidences et en interrogeant les formes sensibles de l’engagement punk : leur historicité, leur performativité corporelle, leur mise en discours et leurs hiérarchisations sociales. En croisant approches historiques, sociologiques, esthétiques et culturelles, il s’agit de faire entrer pleinement le punk dans l’histoire sociale des émotions, et réciproquement d’inscrire les émotions au cœur de l’analyse du punk en France, dans la diversité de ses scènes, de ses pratiques et de ses trajectoires.

9h30-10h

ACCUEIL CAFÉ

10h-10h45

MOTS D’OUVERTURE Avec MARINO CRESPINO, VALENTIN FOUCHET, LUC ROBÈNE et SOLVEIG SERRE

10h45-13h

BERTRAND PAVLIK

La colère est une énergie

FRÉDÉRIC VINCENT

Du Christ à Guérilla Poubelle : les émotions chrétiennes dans la culture punk

JEAN-EMMANUEL DELUXE

Peter Ivers : le punk qui aurait pu dire « Hollywood m’a tué »

VALENTIN FOUCHET

Je pense donc je doom : culture punk et pessimisme

14h30-15h30

Regards scientifiques croisés sur les émotions punk

Avec AGATHE MANGIALOMINI et CURTIS DUMONT

15h30-16h30

PIERRE EVIL

De Valencienne à l’Élysée : une éducation punk

17h-18h

Punk et émotions, un art du vécu

% VALENTIN FOUCHET

Avec ARNO FUTUR, CÉDRIC PIÉDAL, MANUEL ROUX, PAUL PÉCHENARD et VOTO

À partir de 19h

# Concert punk

LUC & ARNO FUTUR

LA RUE QUI T’EMMERDE