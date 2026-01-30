PIND #7 - Pink et émotions
Pourquoi et comment s’engage-t-on dans l’aventure punk ? Qu’est-ce qui pousse des individus à adhérer à une culture aussi radicale et subversive depuis la fin des années 1970 ? Penser le punk à partir des émotions permet de revenir aux fondements mêmes de la scène punk en France, à ce qui relie ses acteurs : un attachement passionnel à une musique, à des pratiques et à des valeurs partagées. Dégoût, colère, joie, exaltation, sentiment d’urgence ou de communauté traversent les expériences punks, sans avoir toujours été abordés frontalement par la recherche, tant les émo-tions demeurent des objets complexes et fuyants pour les sciences sociales.
Ce colloque propose d’explorer le lien entre punk et émotions en dénaturalisant les évidences et en interrogeant les formes sensibles de l’engagement punk : leur historicité, leur performativité corporelle, leur mise en discours et leurs hiérarchisations sociales. En croisant approches historiques, sociologiques, esthétiques et culturelles, il s’agit de faire entrer pleinement le punk dans l’histoire sociale des émotions, et réciproquement d’inscrire les émotions au cœur de l’analyse du punk en France, dans la diversité de ses scènes, de ses pratiques et de ses trajectoires.
9h30-10h
10h-10h45
MOTS D’OUVERTURE Avec MARINO CRESPINO, VALENTIN FOUCHET, LUC ROBÈNE et SOLVEIG SERRE
10h45-13h
BERTRAND PAVLIK
La colère est une énergie
FRÉDÉRIC VINCENT
Du Christ à Guérilla Poubelle : les émotions chrétiennes dans la culture punk
JEAN-EMMANUEL DELUXE
Peter Ivers : le punk qui aurait pu dire « Hollywood m’a tué »
VALENTIN FOUCHET
Je pense donc je doom : culture punk et pessimisme
14h30-15h30
Regards scientifiques croisés sur les émotions punk
Avec AGATHE MANGIALOMINI et CURTIS DUMONT
15h30-16h30
PIERRE EVIL
De Valencienne à l’Élysée : une éducation punk
17h-18h
Punk et émotions, un art du vécu
% VALENTIN FOUCHET
Avec ARNO FUTUR, CÉDRIC PIÉDAL, MANUEL ROUX, PAUL PÉCHENARD et VOTO
À partir de 19h
# Concert punk
LUC & ARNO FUTUR
LA RUE QUI T’EMMERDE