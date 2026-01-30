Séminaire Lectures sur le fil

Sur le fil : du discours, de l’actualité littéraire, aussi bien du funambule....

Des spécialistes de l’analyse du discours littéraire présentent une œuvre de l’actualité littéraire, et déroulent, pour le partager, le fil de leurs idées. Leur communication, d’une durée d’une heure, est suivie d’un échange avec les participants.

Quand ? un vendredi par mois de 14h-15h30.

Où ?

- En présentiel (UPC, Grands Moulins, UFR Lac, bureau 783C)

- Et/ou par zoom :

https://us02web.zoom.us/j/85952724303?pwd=YWh3WEN0UTA1QWJXa1FYT0JzRDFVUT09

ID de réunion : 859 5272 4303

Code : LSFsaison2

—

Enregistrement : par le studio vidéo d’UPC

Retransmission : en podcast en partenariat avec le service culturel de Sorbonne Université, Faculté de Lettres : https://shows.acast.com/lectures-sur-le-fil

Diffusion des versions écrites des communications : depuis septembre 2025 dans la rubrique « Le club de lecture » de Fabula : https://www.fabula.org/revue/index/club+de+lecture

Auparavant : https://www.fabula.org/colloques/sommaire7308.php

—

Programme du second semestre 2026 :

13 février 2026 14h-15h30 : Edoardo Cagnan (SU), sur Godpèle de Gabriel Marcoux-Chabot (2025)

13 mars 2026 14h-15h30 : Aude Laferrière (St Etienne), sur La Nuit au coeur de Natacha Appanah (2025)

10 avril 2026 14h-15h30 : Stéphanie Thonnerieux (Lyon II) sur Infini présent. L’insecte de Fabienne Raphoz (2024)

22 mai 2026 14h-15h30 : Sandra Han-Poujat (SU) sur J’écris L’Iliade de Michon (2025)

—

Accès :

Métro : 14 (BNF), 6 (Quai de la gare)

RER C (Bibliothèque Mitterrand)

Bus : 89, 62, 64

—

Contact : Cécile Narjoux : cecilenarjoux.univpariscite@gmail.com.