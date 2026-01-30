Critique, n° 944 : "Images insupportables"

Des irradiés d’Hiroshima aux photographies du Sonderkommando d’Auschwitz-Birkenau, des convulsions agitant un corps fantomatique à la frénésie sanguinaire des champs de bataille, nous vivons dans un monde qui paraît saturé d’images de toute nature, dont certaines nous sont « insupportables ». Cette catégorie – « l’insupportable » – est complexe, mouvante à travers l’histoire, et les images – dans les domaines artistiques et au-delà – en sont incontestablement un laboratoire d’observation privilégié.



Donnant la première place à l'histoire et à la théorie de l'art, cette livraison de Critique interroge nos seuils de tolérance et la responsabilité des artistes – de toutes celles et ceux qui manipulent les images insupportables. Au-delà du geste consistant à en jouer et à s’en saisir, il s’agit de refuser la facilité, l’essentialisation, l’univoque des images – et la fermeture du regard même.



Clélia ZERNIK : « Hiroshima spectraculaire »

Nathan RÉRA : « Le regard à l'épreuve »

Peter SZENDY : « Optographies du XXIe siècle »

Alexis ANNE-BRAUN : « Un art qui ne prend pas soin de nous »

Pauline LAFILLE : « Devant la bataille, l'insupportable talent »

Ralph DEKONINCK : « Esthétisation de la violence, violence de l’esthétisation »

Entretien avec Horacio CASSINELLI : « Au commencement était le prompt ! »

*

Stéphane HABER : « Des alliances contre nature ? Zoonoses et communautés de l’avenir »

Michel MURAT : « Dans une onde mauvaise à boire »