Le théâtre de Rémi De Vos et les défis du XXIe s. (Centre culturel des étudiants Xénia Crète, Grèce)

Le théâtre de Rémi De Vos et les défis du XXIe siècle

Mercredi 11 février 2026

Centre culturel des étudiants Xénia, Crète, Grèce

Le théâtre Antivaro et l'Atelier de théâtre, cinéma et musique du Département de Lettres de l'Université de Crète organisent une journée scientifique consacrée au grand dramaturge français Rémi De Vos.

Programme

17:00 Séance d’ouverture et mots de bienvenue.

17:20 Thibault Fayner, Maître de conférences en études théâtrales, Université de Poitiers :

« Radiographie d’un espace d’écriture : étude de l’atelier de création de Rémi De Vos ».

Résumé en langue grecque suivi de questions.

17:50 Eleni Gkini, Docteure de l’Université d’Athènes, enseignante au Département de Lettres de l’Université de Crète et à l’Université Ouverte de Chypre (U.O.C.-ΑΠΚΥ), Etudes Postuniversitaires, Programme d'Etudes Théâtrales :

«Jusqu’à ce que la mort nous sépare ou l’absence comme force unificatrice».

Résumé en langue française suivi de questions.

18:20 Abdelilah Farhi, Docteur ès lettres, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Sultan Moulay Slimane, Béni Mellal, Maroc :

«Alpenstock : dramaturgie du désastre et esthétique de la déroute collective».

Résumé en langue grecque suivi de questions.

18.50 Pause.

19:00 Christine A. Oikonomopoulou, Enseignante-chercheuse au Département d’Etudes théâtrales de l’Université du Péloponnèse :

«Botala Mindele de Rémi De Vos : aspects dramatisés de l’époque contemporaine néocoloniale en Afrique subsaharienne.

Résumé en langue grecque suivi de questions.

19:30 Thaïs Cros, Doctorante en Etudes Théâtrales, Université de Montpellier Paul-Valéry :

«Comment Débrayage de Rémi De Vos dialogue-t-elle avec les dramaturgies contemporaines du travail en France ?»

Résumé en langue grecque suivi de questions.

20:00 Nektarios-Georgios Konstantinidis, Docteur de l’Université d’Athènes, chargé de cours à l’Université d’Egée :

«Pouvoir, Abus et Genre dans L’Intérimaire de Rémi De Vos».

Résumé en langue grecque suivi de questions.

Allocution de l’invité d’honneur.

Lecture théâtralisée de scènes choisies de ses pièces.