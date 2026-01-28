"Balzac face aux "infiniment petits de la civilisation matérielle" ou l'entrée des objets en littérature." Conf. de José-Luis Diaz (Séminaire "Balzac en perspective(s)", ENS Paris)

Le séminaire “Balzac en perspectives(s)” se poursuit à l’ENS Ulm,

avec pour sujet, cette année : “L’immense fabrique de petites choses”.

Quatrième séance, le vendredi 6 février, de 10h30 à 12h30, à l’ENS (45 rue d’Ulm, Paris), salle Celan.

Communication de José-Luis Diaz (Université Paris Cité) :

« Balzac face aux "infiniment petits de la civilisation matérielle" ou l'entrée des objets en littérature ».

Pour obtenir un lien de connexion, vous pouvez écrire aux organisateurs.