"Balzac face aux "infiniment petits de la civilisation matérielle" ou l'entrée des objets en littérature." Conf. de José-Luis Diaz (Séminaire "Balzac en perspective(s)", ENS Paris)
Le séminaire “Balzac en perspectives(s)” se poursuit à l’ENS Ulm,
avec pour sujet, cette année : “L’immense fabrique de petites choses”.
Quatrième séance, le vendredi 6 février, de 10h30 à 12h30, à l’ENS (45 rue d’Ulm, Paris), salle Celan.
Communication de José-Luis Diaz (Université Paris Cité) :
« Balzac face aux "infiniment petits de la civilisation matérielle" ou l'entrée des objets en littérature ».
