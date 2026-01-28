"Recherche-création en médiation culturelle inclusive et art numérique : croisement de deux approches au regard de l'histoire culturelle", avec Judith Guez et Muriel Molinier (UVSQ, Guyancourt)

Séminaire du CHCSC, "L'histoire culturelle au fil des disciplines" , animé par Evanghelia Stead

"Recherche-création en médiation culturelle inclusive et art numérique : croisement de deux approches au regard de l'histoire culturelle", avec Judith GUEZ et Muriel MOLINIER :

Si les objets de recherche en médiation culturelle sont pluriels, la démarche de recherche-création semble plus confidentielle. Nous présenterons chacune un pan de nos recherches individuelles afin d'interroger nos méthodologies et nos approches de la mise en exposition, ainsi que les raisons de notre recours à la recherche-création en Sciences de l'information et de la Communication et en Art Numérique, le tout au regard de l'histoire culturelle.

Muriel Molinier est maîtresse de conférences en Sciences de l’information et de la communication à l'UVSQ, co-responsable du master Événementiel, Médiation des Arts et des Sciences (EMAS), et chercheuse au CHCSC. Dans sa thèse soutenue en 2019, « La voie de l’inclusion par la médiation au musée des beaux-arts : des publics fragilisés au public universel », elle a étudié le musée comme lieu privilégié d'inclusion pour les publics fragilisés par des problématiques médicales et/ou sociales : elle questionne l'universalité (médiation universelle transversale, public universel) et l'hybridation des pratiques de co-construction muséo-sociales à travers un nouvel acteur (le remédiateur). Depuis, elle propose de repenser la transposition de la conception universelle dans les musées pour les récits, en particulier sur les cartels. Sélections de travaux (page du CHCSC) : https://www.chcsc.uvsq.fr/mme-muriel-molinier. Textes en ligne (HAL) : https://cv.hal.science/murielmolinier

Judith Guez est artiste, chercheuse, commissaire d’exposition en art numérique. Elle s’intéresse aux nouvelles formes artistiques entre le réel et le virtuel autour des notions d’illusion, de présence, et d’émerveillement. Ses axes de recherche explorent la création artistique d'œuvres immersives et interactives, et leurs mises en exposition. Judith est actuellement enseignante-chercheuse à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Laboratoire CHCSC - IUT de Vélizy), et chercheuse associée de l’équipe de recherche INREV de l’université Paris 8. En 2018, elle a créé et dirigé le Festival artistique Recto VRso à Laval. Chaque année, elle réalise le commissariat des expositions en lien avec une thématique annuelle explorant la frontière de création entre le réel et le virtuel, et l’esthétique relationnelle des œuvres immersives et interactives. Thèse de doctorat : « Illusions entre le réel et le virtuel (IRV) comme nouvelles formes artistiques : présence et émerveillement » soutenue le 19 novembre 2015. Université Paris 8, dans la discipline : Esthétique, Sciences et Technologies des Arts, spécialité Images Numériques . Dirigée par Marie-Hélène Tramus (équipe de recherche Image Numérique et Réalité Virtuelle (INREV), du Laboratoire Arts des Images et Art Contemporain (AIAC) de l’Université Paris 8. Liste recherche-création plus détaillée : https://www.chcsc.uvsq.fr/mme-judith-guez Le Festival Recto VRso : https://recto-vrso.com/ Recto VRso est une exposition internationale d’art et réalité virtuelle et mixte qui se tient dans le cadre du salon Laval Virtual à Laval (Fr). Conçue par l’artiste-chercheuse Judith Guez, Recto VRso a pour objectif d’inviter les œuvres d’artistes, de chercheurs, d’étudiants et d’explorateurs qui interrogent de près ou de loin le médium de la réalité virtuelle et mixte, de manière à faire émerger de nouvelles formes artistiques.