Cahiers d'histoire du CNAM, "La fabrique de la vulgarisation scientifique contemporaine. La vulgarisation incarnée (II/II)"

La fabrique de la vulgarisation scientifique contemporaine. La vulgarisation incarnée (II/II)



Coordonné par Axel Hohnsbein, Catherine Radtka, Viera Rebolledo-Dhuin et Norbert Verdier

[Lien vers le 1er volume : Les mondes de la vulgarisation…]

Sommaire…

Introduction

La vulgarisation incarnée. Actes et acteurs de la fabrique

de la vulgarisation scientifique

Viera Rebolledo-Dhuin et Norbert Verdier

Faire carrière dans ou par la vulgarisation ? Portrait d’un groupe

de conférenciers parisiens de la fin du XIXe siècle

Catherine Radtka et Agnès Tartié, p. 19

« Un ignorant et un inconnu » : Léon Jaubert et la naissance difficile

de l’observatoire populaire du Trocadéro

David Aubin, p. 51

L’astronomie des prolétaires : des vulgarisateurs au service

de l’émancipation de la classe ouvrière (1871-1930)

Florian Mathieu, p. 79

L’essor d’un nouveau standard médiatique français de vulgarisation :

La Science et la Vie (1913-1939)

Axel Hohnsbein, p. 107

Illustrer et éditer l’horticulture : l’exemple de la Revue horticole

Luc Menapace, p. 139

Entretien

Aux origines du Conservatoire numérique des arts et métiers (Cnum).

Entretien avec Pierre Cubaud et Cécile Formaglio

Catherine Radtka et Axel Hohnsbein, p. 165

Fonds d’archives

Vulgariser au tournant du siècle, le cas Jacques Boyer

Delphine Desveaux, p. 181

Cahier iconographique, pp. I-XXIX