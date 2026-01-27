Cahiers d'histoire du CNAM, "La fabrique de la vulgarisation scientifique contemporaine. La vulgarisation incarnée (II/II)"
La fabrique de la vulgarisation scientifique contemporaine. La vulgarisation incarnée (II/II)
Coordonné par Axel Hohnsbein, Catherine Radtka, Viera Rebolledo-Dhuin et Norbert Verdier
[Lien vers le 1er volume : Les mondes de la vulgarisation…]
Introduction
La vulgarisation incarnée. Actes et acteurs de la fabrique
de la vulgarisation scientifique
Viera Rebolledo-Dhuin et Norbert Verdier
Faire carrière dans ou par la vulgarisation ? Portrait d’un groupe
de conférenciers parisiens de la fin du XIXe siècle
Catherine Radtka et Agnès Tartié, p. 19
« Un ignorant et un inconnu » : Léon Jaubert et la naissance difficile
de l’observatoire populaire du Trocadéro
David Aubin, p. 51
L’astronomie des prolétaires : des vulgarisateurs au service
de l’émancipation de la classe ouvrière (1871-1930)
Florian Mathieu, p. 79
L’essor d’un nouveau standard médiatique français de vulgarisation :
La Science et la Vie (1913-1939)
Axel Hohnsbein, p. 107
Illustrer et éditer l’horticulture : l’exemple de la Revue horticole
Luc Menapace, p. 139
Entretien
Aux origines du Conservatoire numérique des arts et métiers (Cnum).
Entretien avec Pierre Cubaud et Cécile Formaglio
Catherine Radtka et Axel Hohnsbein, p. 165
Fonds d’archives
Vulgariser au tournant du siècle, le cas Jacques Boyer
Delphine Desveaux, p. 181
Cahier iconographique, pp. I-XXIX