Pratiques, n° 207-208 : "Pratique(s) : mot, effets, enjeux. Numéro anniversaire des 50 ans" (dir. André Petitjean, Sophie Milcent-Lawson et Annabelle Seoane)

Sous la direction de André Petitjean, Sophie Milcent-Lawson et Annabelle Seoane

À l’occasion des cinquante ans de sa création, la revue Pratiques propose une réflexion rétrospective sur la notion, centrale, de « pratique ». Fidèle à son orientation fondatrice, la revue se définit comme un espace d’articulation raisonnée au croisement de la linguistique, les études littéraires et la didactique du français, en prenant pour objet premier les pratiques effectives du langage, envisagées dans leur matérialité, leurs conditions de production et leurs enjeux de transmission des savoirs.

Ce numéro spécial s’organise en deux grands volets. Le premier revient sur les cadres théoriques, épistémologiques et méthodologiques qui ont façonné la revue au fil des cinq dernières décennies. Les contributions y retracent l’évolution des thématiques majeures – lecture, écriture, littérature, grammaire, discours, ethnocritique, politiques éducatives – et mettent en évidence les déplacements conceptuels qui ont accompagné la structuration de la didactique du français comme discipline de recherche. Les auteurs interrogent les relations entre théorie, recherche et pratiques de terrain, en insistant sur la nécessité de penser les savoirs didactiques à partir de l’analyse des situations d’enseignement-apprentissage et des usages langagiers réels. Ce volet comprend également un hommage à Caroline Masseron, directrice de la rédaction pendant trente-six ans, dont les travaux ont marqué durablement la didactique de l’écriture et l’enseignement de la langue.

Le second volet a été composé par le nouveau comité de rédaction, en place depuis 2021. Y sont explorés les enjeux contemporains de la notion de pratique en linguistique, en didactique et en stylistique littéraire. La polysémie du terme est notamment abordée comme un opérateur analytique permettant de penser conjointement gestes langagiers, cadres institutionnels, dispositifs d’écriture et positionnements énonciatifs. Les contributions analysent aussi bien des pratiques scripturales professionnelles, des discours médiatiques sur l’école, des dispositifs de formation des enseignants, que l’enseignement des genres oraux en FLE. Le dossier se clôt par un ensemble d’études stylistiques montrant comment certains mots dits grammaticaux constituent des lieux privilégiés d’observation des dynamiques stylistiques.

Ce numéro affirme ainsi la pratique comme un lieu de production du sens, à la fois empirique et théorisant, et réaffirme l’identité pluridisciplinaire de Pratiques comme revue attentive aux usages concrets du langage et aux transformations contemporaines des savoirs linguistiques et didactiques.

André Petitjean, Sophie Milcent-Lawson et Annabelle Seoane Introduction. « Pratique(s) : mot, effets et enjeux » [Texte intégral]

Angeliki Monnier Mot de la directrice du Crem [Texte intégral]

Pratiques (théorie/pratique/pédagogie) : aux origines de la notion et de son évolution

Practices (theory/practice/pedagogy): at the origins of the concept and its evolution

Sous la direction de André Petitjean

André Petitjean Fondements historiques du rapport « théorie/pratique » et son évolution dans la revue Pratiques [Texte intégral] Historical foundations of the “theory/practice” relationship and its evolution in the journal Pratiques

Jean-Pierre Benoit Pratiques a 50 ans… classement de ses articles (actualisation 2014-2024 et globalisation 1974-2024) [Texte intégral] Pratiques has 50 years… ranking of its articles (update 2014–2024 and globalization 1974–2024)

Yves Reuter Les relations entre théories, recherches et pratiques en didactiques [Texte intégral] The links between theories, research, and practices in teaching

Liliane Sprenger-Charolles 50 ans de progrès majeurs dans la recherche mais pas d’amélioration significative des pratiques d’enseignement de la lecture [Texte intégral] 50 years of major advances in research but no significant improvement in reading instruction practices

Jean-Marie Privat, Marie Scarpa et Marie-Christine Vinson Pratiques littératiennes et ethnocritique de la littérature [Texte intégral] Literacy practices & ethnocriticism of literature

Alain Rabatel De la Résistance aux postures de résistance, ou les discours confrontés à la pratique[Texte intégral] From Resistance to Postures of Resistance, or Discourse confronted with Practice

Dossier d’hommage à Caroline Masseron / Tribute to Caroline Masseron

André Petitjean Hommage à Caroline Masseron [Texte intégral] Tribute to Caroline Masseron

Claudine Garcia-Debanc Du projet d’écriture long à la réécriture de fragments locaux : les contributions de Caroline Masseron à la didactique de l’écriture [Texte intégral] Actualité de ses recherchesFrom writing projects to rewriting local fragments: Caroline Masseron's contributions to didactics of written production. How relevant her research remains

Bernard Combettes Remettre dans leur contexte les concepts linguistiques : l’exemple de la notion de thème [Texte intégral] Resetting linguistic concepts in context: the example of the notion of theme

Michel Charolles De « coup » à « du coup » dans Frantext en passant par la ponctuation [Texte intégral] From “coup” to “du coup” in Frantext through punctuation

Enjeux et perspectives des pratiques en linguistique, analyse du discours, didactique et stylistique

Issues and perspectives in linguistics, discourse analysis, didactics, and stylistics

Sous la direction de Sophie Milcent-Lawson et Annabelle Seoane

Enjeux en linguistique et analyse du discours / Issues in Linguistics and Discourse Analysis

Michelle Lecolle Pratique(s) : du mot au nom d’une revue, petit parcours lexico-sémantique [Texte intégral] Pratique(s) : From word to journal name, a brief lexico-semantic journey

Julie Lefebvre Du box de plainte à la mallette pédagogique [Texte intégral] Étudier les pratiques scripturales en commissariat pour former à la rédaction de procès-verbaux de policeFrom the complaint room to the teaching kit. Studying writing practices at police stations to train officers in writing police reports

Annabelle Seoane et Sandrine Reboul-Touré La pratique de la « langue de bois » à/sur l’école : approches lexico-discursive et pragma-sémantique [Texte intégral] The practice of “langue de bois” at/in school: lexical-discursive and pragmatic-semantic approaches

Enjeux des pratiques en didactique / Issues in Didactic Practices

François Le GoffUne pratique de l’atelier d’écriture à visée épistémique en formation initiale d’enseignants : une contribution à l’appropriation créative de savoirs didactiques.[Texte intégral] A practice of epistemic writing workshops in initial teacher training: a contribution to the creative appropriation of didactic knowledge.

Chantal Claudel et Véronique Laurens« Hein, bon, donc » : les particules énonciatives dans l’enseignement des genres oraux en français langue étrangère/seconde [Texte intégral] “Hein, bon, donc”: enunciative particles in teaching oral genres in French as a foreign/second language

Enjeux des pratiques en stylistique littéraire / Issues in Literary Stylistics Practices

Agnès Fontvieille-Cordani, Nicolas Laurent et Sophie Milcent-Lawson Puissance stylistique du minimal et poétique des formes discrètes [Texte intégral] Présentation du dossierThe Stylistic Power of the Minimal and the Poetics of discreet Forms. Presentation of the issue

Nicolas Laurent Pratique du style et présence de la langue. À propos d’un emploi figuré de l’article indéfini, le trope indéfini [Texte intégral] Practice of style and presence of language. On the figurative use of the indefinite article, the indefinite trope

Agnès Fontvieille-Cordani Un récit peut-il être négatif ? [Texte intégral] Poétique de ne…pas dans Un homme qui dortCan Narrative be Negative? The Poetics of “ne… pas” in Un homme qui dort [A Man Asleep]

Sophie Milcent-Lawson Émergence d’un on trans-spécifique [Texte intégral] Enjeux stylistiques et éthiques d’un néologisme grammaticalEmergence of a trans-specific pronoun “on”. Stylistic and ethical issues of a grammatical neologism

Note de lectures / Reading note

Claude Muller Catherine Schnedecker, Grammaire des pronoms « indéfinis » désignant la personne. Description linguistique fondée sur l’usage. Paris : Classiques Garnier, Coll. « Domaines linguistiques », 2025, 512 p. [Texte intégral]

