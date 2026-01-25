Strenæ, n° 27 | 2025 : "Penser la biographie pour la jeunesse : histoire, tendances contemporaines et récits multimodaux" (dir. Marnie Campagnaro, Chiara Malpezzi)

Sommaire

Dossier thématique

Marnie CampagnaroReframing Biography for Children: Historical Roots, Research Trajectories, and Literary-Visual Strategies [Texte intégral] Repenser la biographie pour la jeunesse : racines historiques, trajectoires de recherche et stratégies littéraires et visuelles

Theoretical and methodological foundations / Fondements théoriques et méthodologiques

Chiara MalpezziThe Complexity of Biography for Young Readers [Texte intégral] A Proposal for a Theoretical and Conceptual FrameworkLa complexité de la biographie pour la jeunesse : proposition d’un cadre théorique et conceptuel

Kate Douglas“I Liked Reading the Kids’ Stories Best”: Notes from a Kids’ Book Club in Australia[Texte intégral] « J’ai surtout aimé lire les histoires des enfants » : enquête au sein d’un club de lecture pour enfants en Australie

Biographies across narrative forms and thematic focuses / Les biographies : formes narratives et thématiques

Erga HellerAnything but a Biography: Holocaust Biographies in Fictional Disguise [Texte intégral] Tout sauf une biographie : des biographies de la Shoah sous forme de fiction

Ilaria FilograssoSpeaking for others. Voice and representation in three Italian (bio)graphic stories of female migration [Texte intégral] Parler au nom des autres. Voix et représentation dans trois récits (bio)graphiques italiens sur la migration féminine

Geographical and transnational perspectives on biography / Perspectives géographiques et transnationales sur la biographie

Christophe MeunierBiotopies d’hommes illustres : Peter Sís et les biographies voyageuses [Texte intégral] Illustrious Men’s Biotopies: Peter Sís and travelling biographies

Yuting Hu et Yuan NanThe Reframing of Biographical Literature for Contemporary Chinese Children [Texte intégral] Multimodal Narratives, Diverse Role Models, and Market ReceptionLa reconfiguration de la littérature biographique pour enfants en Chine contemporaine : récits multimodaux, modèles diversifiés et réception sur le marché

A focused case study centered on a female figure / Autour de la figure féminine : études de cas

Guilherme Magri, Cleide Rapucci et Diana NavasContemporary Biographies of Virginia Woolf for Young Readers [Texte intégral] Biographies contemporaines de Virginia Woolf pour les jeunes lecteurs

Inger-Kristin Larsen VieA Reflection on the Use of Humor in Children’s Biographies: Anecdotes and Portraits in a Norwegian Children’s Biography about Elizabeth I [Texte intégral] L’humour dans la biographie pour la jeunesse : anecdotes et portraits dans une biographie norvégienne pour enfants consacrée à Élisabeth Ière

—

Fonds d’archives et collections

Responsables de la rubrique : Florence Baillet et Romain Gaillard

Savinien CapyLe fonds Marvel Comics de la Bibliothèque nationale de France [Texte intégral] The Bibliothèque nationale de France’s Marvel Comics collection

Bruno GuichardAperçu des fonds de trois musées scolaires : MUNAÉ, MAHÉ et musée du Livre scolaire d’Auxerre [Texte intégral] An overview of the collections of three school museums: MUNAE, MAHE, and the Auxerre School Book Museum

—

Varia

Responsables de la rubrique : Florence Gaiotti et Christophe Meunier

François MesquiLe jouet commercial dans les années 1940 [Texte intégral] The Commercial Toy in the 1940s

—

Comptes-rendus

Responsables de la rubrique : Cécile Boulaire et Mathilde Lévêque

Clarisse AzémaAnne Damon-Guillot, Du folklore enfantin aux enfants musiciens [Texte intégral]

Ivanne RiallandPerry Nodelman, Representations of Art and Art Museums in Children’s Picture Books [Texte intégral]

Roberta PederzoliMirella Piacentini, Le paradigme culturel au prisme de la traduction pour la jeunesse [Texte intégral]

Christophe MeunierVirginie Tellier et Lydie Laroque (dir.), Médiations pour la littérature de jeunesse au xxie siècle. Enjeux et pratiques [Texte intégral]

Maël RannouDelia Guijarro Arribas, Charles Mercier et Yann Raison du Cleuziou (dir.), De la Bonne Presse à Bayard : 150 ans d’histoire d’un groupe de presse et d’édition catholique [Texte intégral]

Roseline RabinYves Denéchère, Enfants eurasiens d’Indochine aux vents de la décolonisation [Texte intégral]