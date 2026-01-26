Le Verger. Bouquet XXXII – Pantagruel de François Rabelais (dir. Paul-Victor Desarbres, Louise Millon-Hazo)
Introduction Paul-Victor Desarbres et Louise Millon-Hazo : Pantagruel au présent?
Savoirs et imagination créatrice
Alice Vintenon : Les “enfleure[s] bien estrange[s]” (Pantagruel, chap. 1) : Fantaisie médicale et affirmation des libertés de la fiction.
La performance dans Pantagruel : entre rhétorique, poétique et théâtralité.
Elie Génin : La Prosopopée dans Pantagruel.
Nicolas Le Cadet : Énumérations et listes dans Pantagruel.
Le rire de Panurge : pro et contra et au-delà.
Myriam Marrache-Gouraud : Rire avec Panurge.
Louise Millon-Hazo : La masculinité dans Pantagruel.
