Le Verger. Bouquet XXXII – Pantagruel de François Rabelais (dir. Paul-Victor Desarbres, Louise Millon-Hazo)

  • ISSN : 2261-8449
  • Numéro : 32
  • Date de publication :
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne (Source : Louise Millon-Hazo)

Sommaire

Introduction Paul-Victor Desarbres et Louise Millon-Hazo : Pantagruel au présent?

http://cornucopia16.com/blog/2026/01/22/paul-victor-desarbres-et-louise-millon-hazo-pantagruel-au-present/

Savoirs et imagination créatrice

Alice Vintenon : Les “enfleure[s] bien estrange[s]” (Pantagruel, chap. 1) : Fantaisie médicale et affirmation des libertés de la fiction.

http://cornucopia16.com/blog/2026/01/22/alice-vintenon-les-enfleures-bien-estranges-pantagruel-chap-1-fantaisie-medicale-et-affirmation-des-libertes-de-la-fiction/

La performance dans Pantagruel : entre rhétorique, poétique et théâtralité.

Elie Génin : La Prosopopée dans Pantagruel.

http://cornucopia16.com/blog/2026/01/21/elie-genin-les-prosopopees-dans-pantagruel/

Nicolas Le Cadet : Énumérations et listes dans Pantagruel.

http://cornucopia16.com/blog/2026/01/21/nicolas-le-cadet-enumerations-et-listes-dans-pantagruel/

Le rire de Panurge : pro et contra et au-delà.

Myriam Marrache-Gouraud : Rire avec Panurge.

http://cornucopia16.com/blog/2026/01/21/myriam-marrache-gouraud-rire-avec-panurge

Louise Millon-Hazo : La masculinité dans Pantagruel.

http://cornucopia16.com/blog/2026/01/22/louise-millon-la-masculinite-dans-pantagruel/