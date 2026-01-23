CoSMo. Comparative Studies in Modernism, n° 27 : "Fonctions du Surréalisme"
Sous la direction de Franca Bruera, Valeria Marino, Benoît Monginot, Iulian Toma
7 Franca Bruera, Valeria Marino, Benoît Monginot, Iulian Toma
Introduction
Focus
19 Patrick Marot
« La théologie s’installe et la foi s’en va » : Situation paradoxale du surréalisme
après la Seconde Guerre mondiale selon Julien Gracq
35 Davide Dalmas
Vittoria e dissoluzione
Franco Fortini traduttore e interprete del Surrealismo
49 Valeria Marino
« Black Flowers » : Surréalisme(s), révolte(s) et revues francophones
69 Manon Houtart
Georges Ribemont-Dessaignes : Mémorialiste du surréalisme sur les ondes
83 Lorenza Valsania
Victor ou les enfants au pouvoir : l’échec du Surréalisme en scène
97 Paolo Tamassia
La dissidence surréaliste et la dialectique
Breton, Bataille, Char
111 Pauline Khalifa
Les éditions Le Soleil Noir à l’ombre du surréalisme (1950-1982)
De la co-création aux livres-objets merveilleux
131 Iulian Toma
Michel Foucault, « Dits et écrits » sur le surréalisme
143 Jules Colmart
« Lyrisme et probité »
Ce que le structuralisme doit au surréalisme
159 Sophie Ireland
Surréalisme et photojournalisme
La beauté convulsive, une réponse au désastre ?
173 David Matteini
Le « droit à la ville » surréaliste
La quête lyrique entre appropriation urbaine et inconscient dans la prose des surréalistes français
187 Beatrice Sica
Who’s on the pedestal?
Equestrian Monuments through the Eyes of French Surrealists and Italian Cartoonists in the 1930s.
213 Letizia Ughetto Monfrin
Fortuna del surrealismo nell’Italia fascista
Il caso Tè numero 2
225 Maxime Thiry
“The land of Magritte”: The surrealist event in Francophone Belgium
237 Gaetano Chiurazzi
“Un indovinello a figure”
Magritte e l’arte come rebus
251 Olivier Penot-Lacassagne
Surrealismo, avanguardia e rivoluzione
Percorsi
267 Chiara Simonigh
Estetica audiovisiva e alterità
Forme sensibili della differenza culturale