Les Cahiers Linguatek, vol. 9/ 17-18 : "Le signe"

  • Iasi, Editura Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, 2025
  • ISSN : 2601-0313
  • Numéro : 18
  • 156 pages
  • Prix : -
  • Date de publication :
Pour son IXe volume / nos. 17-18 (décembre 2025), LES CAHIERS LINGUATEK (la publication du Centre de Langues Modernes Appliquées et Communication LINGUATEK de l’Université « Gheorghe Asachi » de Iaşi, Roumanie) vous propose une série d’articles réunis autour du thème « Le Signe », exploré dans des domaines aussi divers que le design publicitaire, l'analyse du discours, la littérature, la psychologie, la linguistique et la communication. Toute la rédaction des Cahiers remercie les auteurs qui ont collaboré à ce nouveau numéro. 

Table des matières 

Argument /7

Eléonore Quinaux, DE L’EXPÉRIENCE DE L’ENFERMEMENT À LA DÉGRADATION DU SIGNE RELIGIEUX :  UNE PROBLÉMATIQUE ROMANESQUE BELGE  DE LA TRANSMISSION /11

Axel Richard Eba, LA MÉTEMPSÉMIOSE OU LA RÉINCARNATION DU SIGNE EN INSIGNE DANS QUELQUES ROMANS FRANÇAIS DE L’EXTRÊME CONTEMPORAIN /28

Smaranda Buju, SIGNS OF THE PSYCHE: BETWEEN SUFFERING, MEANING AND TRANSFORMATION /38

Abir Abid, Mariem Ben Smida, LE DISCOURS NOSTALGIQUE COMME SIGNE DE CRISE. ÉTUDES CROISÉES ENTRE LA GRANDE-BRETAGNE ET LA TUNISIE /48

Urbain Ndoukou-Ndoukou, FRAGMENTS DE SIGNES, POUSSIÈRES D'HISTOIRES : ÉDOUARD GLISSANT ET GISÈLE PINEAU À L'ÉCOUTE DES VOIX ENFOUIES /65

Sofia Benjelloun-Touimi, LA MÉMOIRE DU SIGNE ET LA PROMESSE DU SALUT DANS L’ŒUVRE DE ABDERRAHIM KAMAL /87

Abir Abid, LE SIGNE DE LA CONVIVIALITÉ : RÉINVENTER L’EXPÉRIENCE DU LUXE ÉTHIQUE ET RESPONSABLE /96

Oifâa Mtafi, TRANSFORMATION LINGUISTIQUES À L’ÈRE DU LANGAGE NUMÉRIQUE : VERS UNE NOUVELLE GRAMMAIRE DE L’ÉCHANGE /111

Halima Njima, THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON ARABIC LANGUAGE ATTRITION THROUGH LINGUISTIC PRACTICES: ARABIZI, CODE-  SWITCHING, HYBRIDIZATION, AND NEOLOGISM /118

Lucie Cordier, ENTRE PHONOLOGIE, GRAPHIE ET ANALYSE GRAMMATICALE : ÉTUDE EN CONTEXTE DU TRAITEMENT THÉORIQUE ET PRATIQUE DU IOTA SOUSCRIT PAR LES GRAMMAIRIENS GRECS /130 

Varia / comptes rendus /141

Mihaela Iuliana Dudeanu, NAJAT OU LA SURVIE : UNE LUTTE PERPÉTUELLE /143

Compte rendu-  Elena PETREA, Le français pour les métiers du paysage /149 

Compte rendu- Roxana MIHALACHE, English for Horticultural Studies. Course Book /151