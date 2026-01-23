Les Cahiers Linguatek, vol. 9/ 17-18 : "Le signe"
Pour son IXe volume / nos. 17-18 (décembre 2025), LES CAHIERS LINGUATEK (la publication du Centre de Langues Modernes Appliquées et Communication LINGUATEK de l’Université « Gheorghe Asachi » de Iaşi, Roumanie) vous propose une série d’articles réunis autour du thème « Le Signe », exploré dans des domaines aussi divers que le design publicitaire, l'analyse du discours, la littérature, la psychologie, la linguistique et la communication. Toute la rédaction des Cahiers remercie les auteurs qui ont collaboré à ce nouveau numéro.
Argument /7
Eléonore Quinaux, DE L’EXPÉRIENCE DE L’ENFERMEMENT À LA DÉGRADATION DU SIGNE RELIGIEUX : UNE PROBLÉMATIQUE ROMANESQUE BELGE DE LA TRANSMISSION /11
Axel Richard Eba, LA MÉTEMPSÉMIOSE OU LA RÉINCARNATION DU SIGNE EN INSIGNE DANS QUELQUES ROMANS FRANÇAIS DE L’EXTRÊME CONTEMPORAIN /28
Smaranda Buju, SIGNS OF THE PSYCHE: BETWEEN SUFFERING, MEANING AND TRANSFORMATION /38
Abir Abid, Mariem Ben Smida, LE DISCOURS NOSTALGIQUE COMME SIGNE DE CRISE. ÉTUDES CROISÉES ENTRE LA GRANDE-BRETAGNE ET LA TUNISIE /48
Urbain Ndoukou-Ndoukou, FRAGMENTS DE SIGNES, POUSSIÈRES D'HISTOIRES : ÉDOUARD GLISSANT ET GISÈLE PINEAU À L'ÉCOUTE DES VOIX ENFOUIES /65
Sofia Benjelloun-Touimi, LA MÉMOIRE DU SIGNE ET LA PROMESSE DU SALUT DANS L’ŒUVRE DE ABDERRAHIM KAMAL /87
Abir Abid, LE SIGNE DE LA CONVIVIALITÉ : RÉINVENTER L’EXPÉRIENCE DU LUXE ÉTHIQUE ET RESPONSABLE /96
Oifâa Mtafi, TRANSFORMATION LINGUISTIQUES À L’ÈRE DU LANGAGE NUMÉRIQUE : VERS UNE NOUVELLE GRAMMAIRE DE L’ÉCHANGE /111
Halima Njima, THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON ARABIC LANGUAGE ATTRITION THROUGH LINGUISTIC PRACTICES: ARABIZI, CODE- SWITCHING, HYBRIDIZATION, AND NEOLOGISM /118
Lucie Cordier, ENTRE PHONOLOGIE, GRAPHIE ET ANALYSE GRAMMATICALE : ÉTUDE EN CONTEXTE DU TRAITEMENT THÉORIQUE ET PRATIQUE DU IOTA SOUSCRIT PAR LES GRAMMAIRIENS GRECS /130
Varia / comptes rendus /141
Mihaela Iuliana Dudeanu, NAJAT OU LA SURVIE : UNE LUTTE PERPÉTUELLE /143
Compte rendu- Elena PETREA, Le français pour les métiers du paysage /149
Compte rendu- Roxana MIHALACHE, English for Horticultural Studies. Course Book /151