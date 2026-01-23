Revue
K. Revue trans-européenne de philosophie et arts, n° 15 : "Verità e Politica. Il desiderio di Kierkegaard / Truth and Politics. Kierkegaard's desire"

Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne (Source : Melinda Palombi)

Editorial

Essays

Pierandrea Amato

Filosofia dell’inumano.

Materiali per un Kierkegaard politico

Giulia Longo

Giobbe, o la sospensione del senso: Kierkegaard e l’etica del silenzio

Rodolphe Olcèse

Une poétique du témoignage.

Le poète et l’exigence de vérité selon Søren Kierkegaard.

Cassandre Caballero

L’amour du prochain selon Kierkegaard : chemin vers l’utopie ou résistance au sein de la dystopie ?

Dieudonné Blaowe Hoina

L’esthétique de l’effacement : Kierkegaard et la mise en crise du sujet parlant

Francesco Mancuso

Resistenza repulsiva. Comunicazione indiretta e destituzione del soggetto in Kierkegaard

Alessandra Pantano

Il sottrarsi nella comunicazione: insegnare secondo Kierkegaard

Interview

Morten Søndergaard et Giulia Longo

Dove la lingua si spezza, nasce la poesia: il marmo e il tempo che incide le parole

Conversazione con Morten Søndergaard su Søren Kierkegaard

Works

Giulia Longo

Introduzione a Søren Kierkegaard, I primi rudimenti a “Enten – Eller”. il libro verde. alcuni dettagli non utilizzati

Søren Kierkegaard

I primi rudimenti a Enten – Eller. il libro verde. alcuni dettagli non utilizzati

Giulia Longo

Introduzione a Søren Kierkegaard, Bozza di discorsi d’occasione sulla morte

Søren Kierkegaard

Bozze di discorsi d’occasione sulla morte

Ettore Rocca

Anti-politique de l’amour

Readings

Ehsan Zivaralam et Mohammad Fathi Sardehaei

Kierkegaard, clé des personnages mystiques persans

N’Dré Sam Beugré

De l’angoisse à la vérité : Kierkegaard et la condition politique africaine

Angelica Rocca

Ferire Krónos. Tempo ed evento nelle Briciole filosofiche

Oliver Norman

Éthique du (pro)nom propre : le dialogue (du) secret – entre Kierkegaard et Derrida

Claudio D’Aurizio

Il “punto” dell’antifilosofo. Alain Badiou lettore di Søren Kierkegaard

Rosamaria Salvatore

La Grazia nel cinema di Robert Bresson, il possibile nell’impossibile.