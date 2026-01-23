K. Revue trans-européenne de philosophie et arts, n° 15 : "Verità e Politica. Il desiderio di Kierkegaard / Truth and Politics. Kierkegaard's desire"
K., Revue transeuropéenne de philosophie et arts, numéro 15
Verità e Politica. Il desiderio di Kierkegaard / Truth and Politics. Kierkegaard's desire
Editorial
Verità e Politica. Il desiderio di Kierkegaard
Truth and Politics. Kierkegaard’s desire
Essays
Materiali per un Kierkegaard politico
Giobbe, o la sospensione del senso: Kierkegaard e l’etica del silenzio
Le poète et l’exigence de vérité selon Søren Kierkegaard.
L’amour du prochain selon Kierkegaard : chemin vers l’utopie ou résistance au sein de la dystopie ?
L’esthétique de l’effacement : Kierkegaard et la mise en crise du sujet parlant
Resistenza repulsiva. Comunicazione indiretta e destituzione del soggetto in Kierkegaard
Il sottrarsi nella comunicazione: insegnare secondo Kierkegaard
Interview
Dove la lingua si spezza, nasce la poesia: il marmo e il tempo che incide le parole
Conversazione con Morten Søndergaard su Søren Kierkegaard
Works
Introduzione a Søren Kierkegaard, I primi rudimenti a “Enten – Eller”. il libro verde. alcuni dettagli non utilizzati
I primi rudimenti a Enten – Eller. il libro verde. alcuni dettagli non utilizzati
Introduzione a Søren Kierkegaard, Bozza di discorsi d’occasione sulla morte
Bozze di discorsi d’occasione sulla morte
Readings
Kierkegaard, clé des personnages mystiques persans
De l’angoisse à la vérité : Kierkegaard et la condition politique africaine
Ferire Krónos. Tempo ed evento nelle Briciole filosofiche
Éthique du (pro)nom propre : le dialogue (du) secret – entre Kierkegaard et Derrida
Il “punto” dell’antifilosofo. Alain Badiou lettore di Søren Kierkegaard
La Grazia nel cinema di Robert Bresson, il possibile nell’impossibile.