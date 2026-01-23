Revue
Nouvelle parution
Mémoires du livre/Studies in Book Culture, vol. 16-2 : "Politiques de la visibilité et de la découvrabilité dans l’édition contemporaine / The Politics of Visibility and Discoverability in Contemporary Publishing"

  • Sherbrooke, Groupe de recherches et d'études sur le livre au Québec, 2025
  • ISSN : 1920-602X
  • Numéro : 16
  • Date de publication :
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne (Source : Élisabeth Grégoire)

Sous la direction de Sarah Brouillette (Université Carleton) et Julien Lefort-Favreau (Université Queen's)

« Politiques de la visibilité et de la découvrabilité dans l’édition contemporaine / The Politics of Visibility and Discoverability in Contemporary Publishing »

Sommaire

« Aussi en vente chez Costco » : visibilité et découvrabilité dans l’édition contemporaine

Sarah Brouillette et Julien Lefort-Favreau

“Also Now at Costco”: Visibility and Discoverability in Contemporary Publishing

Sarah Brouillette et Julien Lefort-Favreau

La découvrabilité et l’écosystème du livre : vers une nouvelle conceptualisation du système‑livre

Joanie Grenier

Gerald Murnane’s Transnational Reception

Emmett Stinson

Normalizing Alternatives with Frequently Asked White Questions

Hailie Tattrie et DeNel Rehberg Sedo

Des zines sur les zines : histoire, théorie et pratique de la critique de zines

Izabeau Legendre

Enjeux de « territoire » dans la quête de visibilité : stratégies d’alliance des petits ateliers d’édition privés en Chine contemporaine

Ye Guo

Data, Discoverability, and Translation in the UK and Irish Book Markets

Tim Groenland et Michaela Králová

The Politics of Algorithmic Hyper(in)visibility: BIPOC, LGBTQ+ and Erotic Romance Fiction on Amazon

Claire Parnell

Trouver la perle rare ? Enjeux de visibilisation des livres sur les plateformes culturelles numériques : étude quantitative de SensCritique

Juliette Parmentier

The Watty Awards as a Discoverability Tool for Wattpad Authors

Oana Sabo

Influenceurs littéraires en Afrique de l’Ouest francophone : analyse des communautés Bookstagram et BookTok au Bénin, en Côte d’Ivoire et au Sénégal

Kouassi Sylvestre Kouakou

Island‑to‑Island Translations in the Contemporary Literary Capitalocene: Navigating the Politics of In/Visibility and Discoverability

Laëtitia Saint‑Loubert 

An Interview with Anamik Saha

Julien Lefort‑Favreau et Sarah Brouillette.