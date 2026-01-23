Mémoires du livre/Studies in Book Culture, vol. 16-2 : "Politiques de la visibilité et de la découvrabilité dans l’édition contemporaine / The Politics of Visibility and Discoverability in Contemporary Publishing"
Sous la direction de Sarah Brouillette (Université Carleton) et Julien Lefort-Favreau (Université Queen's)
« Aussi en vente chez Costco » : visibilité et découvrabilité dans l’édition contemporaine
Sarah Brouillette et Julien Lefort-Favreau
“Also Now at Costco”: Visibility and Discoverability in Contemporary Publishing
La découvrabilité et l’écosystème du livre : vers une nouvelle conceptualisation du système‑livre
Joanie Grenier
Gerald Murnane’s Transnational Reception
Emmett Stinson
Normalizing Alternatives with Frequently Asked White Questions
Hailie Tattrie et DeNel Rehberg Sedo
Des zines sur les zines : histoire, théorie et pratique de la critique de zines
Izabeau Legendre
Enjeux de « territoire » dans la quête de visibilité : stratégies d’alliance des petits ateliers d’édition privés en Chine contemporaine
Ye Guo
Data, Discoverability, and Translation in the UK and Irish Book Markets
Tim Groenland et Michaela Králová
The Politics of Algorithmic Hyper(in)visibility: BIPOC, LGBTQ+ and Erotic Romance Fiction on Amazon
Claire Parnell
Trouver la perle rare ? Enjeux de visibilisation des livres sur les plateformes culturelles numériques : étude quantitative de SensCritique
Juliette Parmentier
The Watty Awards as a Discoverability Tool for Wattpad Authors
Oana Sabo
Influenceurs littéraires en Afrique de l’Ouest francophone : analyse des communautés Bookstagram et BookTok au Bénin, en Côte d’Ivoire et au Sénégal
Kouassi Sylvestre Kouakou
Island‑to‑Island Translations in the Contemporary Literary Capitalocene: Navigating the Politics of In/Visibility and Discoverability
Laëtitia Saint‑Loubert
