Exercices de rhétorique, n° 25 | 2026 : "Sur les commentaires" (dir. Francis Goyet, Cécile Lignereux, Christine Noille)

Pour Christiane Deloince-Louette.

Le commentaire, entre rhétorique et philologie (XVIe-XVIIe siècles)

Sous la direction de Francis Goyet, Cécile Lignereux, Christine Noille

Sommaire

Francis Goyet Traces et commentaires : une vie dans les livres [Full text]

1. Rhétorique

Malika Bastin-Hammou Aristophane faisait-il rire Melanchthon ? Entre rhétorique, dramaturgie et satire, Melanchthon lecteur d’Aristophane [Full text]

Ellen Delvallée and Cécile Lignereux Que nous apprend une série d’analyses rhétoriques de Melanchthon ? [Full text]

Lionel Piettre Commenter les stratagèmes dans l’œuvre de Rabelais, entre rhétorique et art militaire [Full text]

Élie Génin De Cicéron à Amyot : une autre pratique romanesque du commentaire rhétorique [Full text]

Pascale Mounier « L’art Rhetoricale » appliquée à Amadis : Gohory lecteur des théories cicéroniennes de la délectation [Full text]

Mellie Basset La septième Philippique comme cas d’école du délibératif : étude croisée des commentaires rhétoriques de Melchior Junius et de Martin Du Cygne [Full text]

2. Usages d’Homère

Francis Goyet Les trois citations homériques des Essais de 1580 [Full text]

Sylvia D’Amico Les traductions d’Homère en Italie au xvie siècle : notes pour une analyse comparative du proème de l’Iliade [Full text]

Catherine Vermorel L’odyssée des sphynx de Fontainebleau [Full text]

3. Philologie

Mathieu Ferrand Voyager en philologue : Quelques images viatiques dans les éditions du théâtre antique au xvie siècle [Full text]

Martine Furno Annoter, commenter, imprimer dans les marges : Henri Estienne et l’édition de 1588 des Antiquités Romaines de Denys d’Halicarnasse [Full text]

Sabine Lardon Les commentaires de Marc Antoine de Muret aux Amours de Ronsard (1553) et l’enrichissement de la lexicographie française [Full text]

Jean-Yves Vialleton Note sur les Annotazioni de l’édition de 1602 du Pastor fido de Guarini [Full text]

Véronique Adam Le commentaire de Vigenère : une illustration énigmatique [Full text]