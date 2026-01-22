Revue
Nouvelle parution
Revue d'Hstoire Culturelle, n° 11 | 2025 :

Revue d'Hstoire Culturelle, n° 11 | 2025 : "Histoire culturelle des bibliothèques" (dir. Catherine Bertho-Lavenir, Benjamin Caraco et Élise Lehoux)

Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne

Sommaire

Épistémologie en débats

La cartographie (2)

Evelyne CohenRéflexions à propos de la cartographie [Texte intégral] Reflections on cartography

Isabelle GaillardComprendre la cartographie et ses usages : l’émission Le Dessous des cartes [Texte intégral] Understanding cartography and its uses: the program Le Dessous des cartes

Jérôme LamyRequiem pour la Carte du ciel [Texte intégral] Sur l’obsolescence progressive d’un projet scientifique international (1923-1970)Requiem for the Sky Map

Dossier - Histoire culturelle des bibliothèques

Sous la direction de Catherine Bertho-Lavenir, Benjamin Caraco et Élise Lehoux

Catherine Bertho-Lavenir, Benjamin Caraco et Élise LehouxIntroduction du dossier [Texte intégral] Special issue introduction

Emmie Le GalèsL’introuvable bibliothèque d’Hailé Sélassié : spoliation coloniale et mémoires confisquées [Texte intégral] Haile Selassie's Missing Library: Colonial Plunder and Confiscated Memories

Kamal Mo'edConfiscation and management of the Palestinian Libraries during and after 1948: rescue or looting? [Texte intégral] La confiscation et la gestion des bibliothèques palestiniennes durant et après 1948 : sauvetage ou pillage ?

Jana DreimaneIdeological Classification Systems for the Creation of 'Homo Sovieticus' in Latvian Libraries during the Second Soviet Occupation, 1944–1990 [Texte intégral] Systèmes de classification idéologique pour la création de l’ « Homo Sovieticus » dans les bibliothèques lettones pendant la deuxième occupation soviétique (1944–1990)

Kouassi Sylvestre KouakouLes bibliothèques en Afrique Occidentale Française aux XIXe et XXe siècles : entre nécessité administrative, soutien à l’éducation et mission civilisatrice [Texte intégral] Libraries in French West Africa in the 19th and 20th centuries: between administrative necessity, support for education, and civilizing mission

Annette BeckerContinuités ou ruptures mémorielles ? De l’autodafé à l’extermination des Juifs, des bibliothèques dans l’art contemporain [Texte intégral] Memory Paths, from Autodafe to the Jews Extermination, Libraries in Contemporary Art

Fabienne HenryotBarthélemy Mercier de Saint-Léger et l’idée de bibliothèque publique à la fin du XVIIIe siècle [Texte intégral] Barthélemy Mercier de Saint-Léger and the idea of the public library in the late 18th century

Jean-Gatien GilbertDes bibliothèques à la lecture : le cas du clergé briochin au XIXe siècle [Texte intégral] From personal libraries to reading practice : the 19th Saint-Brieuc diocese’s clergy

Jérôme van WijlandBlessés, prisonniers, étrangers : lecteurs sous contrainte d’une bibliothèque d’hôpital en zone occupée (août 1914-juillet 1915) [Texte intégral] Wounded persons, prisoners, foreigners: readership’s constraints in a hospital library in occupied territory (August 1914-July 1915)

Varia

Lynn Hunt, Avner Ben-Amos et Moshe SluhovskyThe Itinerary of an American Cultural Historian/Interview with Lynn Hunt by Avner Ben-Amos and Moshe Sluhovsky [Texte intégral] L’Itinéraire d’une historienne culturelle américaine. Entretien avec Lynn Hunt par Avner Ben-Amos et Moshe Sluhovsky

Cédric ThénardLa politique culturelle municipale de l’Union de la gauche à Angers (1977-1983) [Texte intégral] The municipal cultural policy of the “Union de la gauche” in Angers (1977-1983)

Atelier de la recherche

Maëlle CaugantLutter par et pour la bibliothèque : le cas de la Biblioteca Italiana delle Donne [Texte intégral] De la fin des années 1970 à nos jours : collecter, classifier, organiser, faire vivre une bibliothèque en féministeStruggling Through and For the Library: The Case of the Biblioteca Italiana delle DonneFrom the Late 1970s to the Present Day: Collecting, Classifying, Organizing, and Sustaining a Feminist Library

Geoffrey PoitouLa lutte des plages. Frustrations et tolérances des baigneurs face à l’Internationale de la colonie de vacances du Secours Ouvrier International à l’île de Ré (1927-1935)[Texte intégral] Marchons au-devant de la vieThe battle for the beaches. Frustrations and tolerance among bathers faced with the Workers’ International Relief summer camp on the île de Ré (1927–1935)

Médias et écritures de l’histoire

Anaïs Fléchet et Malo de La BlanchardièreLe podcast Histoires culturelles : médiation scientifique et récit sonore [Texte intégral] The “Cultural History” podcast: scientific mediation and sound experimentation

Fictions historiques

Florian MoineDeux filles nues de Luz. L’(im)puissance de l’art au prisme d’un tableau rescapé des spoliations nazies [Texte intégral] Two Naked Girls by Luz. The (im)power of art through the lens of a painting that survived Nazi looting

Alexandre FernandezJe suis toujours là. Une histoire brésilienne [Texte intégral]

Actualités

Sigurður EinarssonLa concordance des sens et des émotions ? Le sensible globalisé, XIXe-XXe. Journées d’étude à l’Université Paris Cité, 21-22 mai 2025, organisées par Quentin Deluermoz et Didier Nativel [Texte intégral] The concordance of senses and emotions? Globalized sensibility, 19th-20th centuries. Study days at Paris Cité University, May 21-22, 2025, organized by Quentin Deluermoz and Didier Nativel

Ilaria Andreoli et Pascale Cugy« Un conte des Mille et Une Nuits »  [Texte intégral] Faire l’histoire de la première bibliothèque de Jacques Doucet‘A Tale from the Arabian Nights’. Telling the story of Jacques Doucet’s first library

Emmanuelle ChapronBibliothèques publiques dans la France des Lumières [Texte intégral]

Comptes rendus

Étienne AdelineHélène Fiche, Ce que le féminisme fait au cinéma. Les années 1970, de l’émancipation à la contre-attaque patriarcale [Texte intégral] Marseille, Agone, 2025

Félicie Box et Louise FérardFabien Lostec, Condamnées à mort. L’épuration des femmes collaboratrices, 1944-1951 [Texte intégral] Paris, CNRS Éditions, 2024

Jean-Pascal DalozCheng Li, Contested Environmentalisms: Trees and the Making of Modern China[Texte intégral] Stanford, Stanford University Press, 2025

Pierre M. DelpuÉvelyne Cohen et Anne Gangloff (dir.), Succès et échecs de l’héroïsation. De l’Antiquité à l’actualité européenne [Texte intégral] Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2025

Marie-Claude Genet-DelacroixJosé-Luis Diaz, Balzac chercheur. Tome I [Texte intégral] Droz, Genève, 2025

Louise MayerGwendoline Cicottini, Relations interdites. Prisonniers de guerre français et femmes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale [Texte intégral] Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2024

Léa TichitJean-Michel Minovez (dir.), Construire et reconstruire le campus du Mirail : De la faculté de lettres de Toulouse à l’université Toulouse Jean-Jaurès [Texte intégral] Toulouse, Privat, 2024

Ludovic TournèsAnaïs Fléchet, Martin Guerpin, Philippe Gumplowicz & Barbara L. Kelly (eds.), Music and Postwar Transitions in the 19th and 20th Centuries [Texte intégral] New York, Berghahn Books, 2023