Revue d'Hstoire Culturelle, n° 11 | 2025 : "Histoire culturelle des bibliothèques" (dir. Catherine Bertho-Lavenir, Benjamin Caraco et Élise Lehoux)

Sommaire

Épistémologie en débats

La cartographie (2)

Evelyne CohenRéflexions à propos de la cartographie [Texte intégral] Reflections on cartography

Isabelle GaillardComprendre la cartographie et ses usages : l’émission Le Dessous des cartes [Texte intégral] Understanding cartography and its uses: the program Le Dessous des cartes

Jérôme LamyRequiem pour la Carte du ciel [Texte intégral] Sur l’obsolescence progressive d’un projet scientifique international (1923-1970)Requiem for the Sky Map

—

Dossier - Histoire culturelle des bibliothèques

Sous la direction de Catherine Bertho-Lavenir, Benjamin Caraco et Élise Lehoux

Catherine Bertho-Lavenir, Benjamin Caraco et Élise LehouxIntroduction du dossier [Texte intégral] Special issue introduction

Emmie Le GalèsL’introuvable bibliothèque d’Hailé Sélassié : spoliation coloniale et mémoires confisquées [Texte intégral] Haile Selassie's Missing Library: Colonial Plunder and Confiscated Memories

Kamal Mo'edConfiscation and management of the Palestinian Libraries during and after 1948: rescue or looting? [Texte intégral] La confiscation et la gestion des bibliothèques palestiniennes durant et après 1948 : sauvetage ou pillage ?

Jana DreimaneIdeological Classification Systems for the Creation of 'Homo Sovieticus' in Latvian Libraries during the Second Soviet Occupation, 1944–1990 [Texte intégral] Systèmes de classification idéologique pour la création de l’ « Homo Sovieticus » dans les bibliothèques lettones pendant la deuxième occupation soviétique (1944–1990)

Kouassi Sylvestre KouakouLes bibliothèques en Afrique Occidentale Française aux XIXe et XXe siècles : entre nécessité administrative, soutien à l’éducation et mission civilisatrice [Texte intégral] Libraries in French West Africa in the 19th and 20th centuries: between administrative necessity, support for education, and civilizing mission

Annette BeckerContinuités ou ruptures mémorielles ? De l’autodafé à l’extermination des Juifs, des bibliothèques dans l’art contemporain [Texte intégral] Memory Paths, from Autodafe to the Jews Extermination, Libraries in Contemporary Art

Fabienne HenryotBarthélemy Mercier de Saint-Léger et l’idée de bibliothèque publique à la fin du XVIIIe siècle [Texte intégral] Barthélemy Mercier de Saint-Léger and the idea of the public library in the late 18th century

Jean-Gatien GilbertDes bibliothèques à la lecture : le cas du clergé briochin au XIXe siècle [Texte intégral] From personal libraries to reading practice : the 19th Saint-Brieuc diocese’s clergy

Jérôme van WijlandBlessés, prisonniers, étrangers : lecteurs sous contrainte d’une bibliothèque d’hôpital en zone occupée (août 1914-juillet 1915) [Texte intégral] Wounded persons, prisoners, foreigners: readership’s constraints in a hospital library in occupied territory (August 1914-July 1915)

—

Varia

Lynn Hunt, Avner Ben-Amos et Moshe SluhovskyThe Itinerary of an American Cultural Historian/Interview with Lynn Hunt by Avner Ben-Amos and Moshe Sluhovsky [Texte intégral] L’Itinéraire d’une historienne culturelle américaine. Entretien avec Lynn Hunt par Avner Ben-Amos et Moshe Sluhovsky

Cédric ThénardLa politique culturelle municipale de l’Union de la gauche à Angers (1977-1983) [Texte intégral] The municipal cultural policy of the “Union de la gauche” in Angers (1977-1983)

—

Atelier de la recherche

Maëlle CaugantLutter par et pour la bibliothèque : le cas de la Biblioteca Italiana delle Donne [Texte intégral] De la fin des années 1970 à nos jours : collecter, classifier, organiser, faire vivre une bibliothèque en féministeStruggling Through and For the Library: The Case of the Biblioteca Italiana delle DonneFrom the Late 1970s to the Present Day: Collecting, Classifying, Organizing, and Sustaining a Feminist Library

Geoffrey PoitouLa lutte des plages. Frustrations et tolérances des baigneurs face à l’Internationale de la colonie de vacances du Secours Ouvrier International à l’île de Ré (1927-1935)[Texte intégral] Marchons au-devant de la vieThe battle for the beaches. Frustrations and tolerance among bathers faced with the Workers’ International Relief summer camp on the île de Ré (1927–1935)

—

Médias et écritures de l’histoire

Anaïs Fléchet et Malo de La BlanchardièreLe podcast Histoires culturelles : médiation scientifique et récit sonore [Texte intégral] The “Cultural History” podcast: scientific mediation and sound experimentation

—

Fictions historiques

Florian MoineDeux filles nues de Luz. L’(im)puissance de l’art au prisme d’un tableau rescapé des spoliations nazies [Texte intégral] Two Naked Girls by Luz. The (im)power of art through the lens of a painting that survived Nazi looting

Alexandre FernandezJe suis toujours là. Une histoire brésilienne [Texte intégral]

—

Actualités

Sigurður EinarssonLa concordance des sens et des émotions ? Le sensible globalisé, XIXe-XXe. Journées d’étude à l’Université Paris Cité, 21-22 mai 2025, organisées par Quentin Deluermoz et Didier Nativel [Texte intégral] The concordance of senses and emotions? Globalized sensibility, 19th-20th centuries. Study days at Paris Cité University, May 21-22, 2025, organized by Quentin Deluermoz and Didier Nativel

Ilaria Andreoli et Pascale Cugy« Un conte des Mille et Une Nuits » [Texte intégral] Faire l’histoire de la première bibliothèque de Jacques Doucet‘A Tale from the Arabian Nights’. Telling the story of Jacques Doucet’s first library

Emmanuelle ChapronBibliothèques publiques dans la France des Lumières [Texte intégral]

—

Comptes rendus

Étienne AdelineHélène Fiche, Ce que le féminisme fait au cinéma. Les années 1970, de l’émancipation à la contre-attaque patriarcale [Texte intégral] Marseille, Agone, 2025

Félicie Box et Louise FérardFabien Lostec, Condamnées à mort. L’épuration des femmes collaboratrices, 1944-1951 [Texte intégral] Paris, CNRS Éditions, 2024

Jean-Pascal DalozCheng Li, Contested Environmentalisms: Trees and the Making of Modern China[Texte intégral] Stanford, Stanford University Press, 2025

Pierre M. DelpuÉvelyne Cohen et Anne Gangloff (dir.), Succès et échecs de l’héroïsation. De l’Antiquité à l’actualité européenne [Texte intégral] Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2025

Marie-Claude Genet-DelacroixJosé-Luis Diaz, Balzac chercheur. Tome I [Texte intégral] Droz, Genève, 2025

Louise MayerGwendoline Cicottini, Relations interdites. Prisonniers de guerre français et femmes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale [Texte intégral] Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2024

Léa TichitJean-Michel Minovez (dir.), Construire et reconstruire le campus du Mirail : De la faculté de lettres de Toulouse à l’université Toulouse Jean-Jaurès [Texte intégral] Toulouse, Privat, 2024

Ludovic TournèsAnaïs Fléchet, Martin Guerpin, Philippe Gumplowicz & Barbara L. Kelly (eds.), Music and Postwar Transitions in the 19th and 20th Centuries [Texte intégral] New York, Berghahn Books, 2023