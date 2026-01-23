Revue internationale Henry Bauchau n° 14

"Les héritages littéraires et culturels d'Henry Bauchau"

Dossier coordonné par Marianne Froye

La Revue internationale Henry Bauchau se veut un lieu d’échange entre les scientifiques spécialistes ou amateurs de l’oeuvre d’Henry Bauchau. Elle a l’ambition d’accueillir des études de haut niveau scientifique sur le poète et romancier, de développer des cahiers spéciaux autour de problématiques liées à cette oeuvre et à son temps, d’apporter à la communauté scientifique des documents et inédits à partir du Fonds Henry Bauchau confié à l’Université de Louvain-la-Neuve. Elle souhaite aussi stimuler la recherche de jeunes chercheurs, et permettre que des dialogues se nouent, que l’information circule sur l’actualité de cette oeuvre, dans sa réception critique et les manifestations publiques qu’elle suscite (expositions, mises en scène, lectures poétiques etc.).

Le numéro 14 de la Revue internationale Henry Bauchau présente dans son dossier thématique, coordonné par Marianne Froye, les actes du colloque sur « Les héritages littéraires et culturels d’Henry Bauchau », organisé en 2024 à Besançon, avec le soutien de l’Université Marie et Louis Pasteur. On y découvre un Henry Bauchau en dialogue constant avec des écrivains, des philosophes et des penseurs, qu’ils soient passés ou contemporains. En posant la question des héritages, des influences et des transmissions, ce dossier prend à sa manière la relève du numéro 13, qui a mis en lumière la relation profonde et féconde entretenue par l'écrivain avec les images. Au Bauchau spectateur, confectionneur ou collectionneur d’images succède ainsi un Bauchau lecteur, dévoreur ou amateur de livres – mais tous deux pris dans une même dynamique créatrice.

Sommaire

ÉDITORIAL

Olivier BELIN et Anne REVERSEAU



INÉDITS

Myriam WATTHEE-DELMOTTE



DOSSIER THÉMATIQUE : « Les héritages littéraires et culturels d’Henry Bauchau : lectures et (r)écritures »

Présentation du dossier - Marianne FROYE

Les tutélaires : entre têtes d’affiche et influences sourdes - Christophe MEURÉE

Un pays de neige dans le monologue d’Ismène - Marie-Claire D’ALIGNY

L’errance textuelle dans la poésie de Bauchau - Mariam JEBAHI

Lectures écocritiques des oeuvres de Bauchau et de Jaccottet - Marianne FROYE

Gamma, kappa, zêta : l’imaginaire des lettres dans l’élaboration des personnages romanesques chez Henry Bauchau - Marine ACHARD MARTINO

Genèse et parcours d’une pensée : d’Œdipe sur la route (1990) à L’Enfant de Salamine (1991) - Philippe WILLEMART

Réécriture et répétition – d’Antigone à Véronique – ou la recherche du « je » féminin dans la prose de Bauchau - Caio LEAL MESSIAS

Bauchau et Nietzsche : un dialogue existentiel au cœur des journaux - Johanna VILLARD

Matriarcat et psychanalyse : la double influence de Bachofen et de Freud dans la réélaboration du mythe d’Œdipe par Henry Bauchau - Cassandre MARTIGNY



ACTUALITÉS

Bilan bibliographique (2024) - Anne REVERSEAU

L’année Bauchau (2024)- Myriam WATTHEE-DELMOTTE



