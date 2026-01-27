Style(s) et point(s) de vue : faire politiquement de la littéraire. Moyen-Age-XXIe s. (Lyon)

Style(s) et point(s) de vue : faire politiquement de la littérature (Moyen-Age-XXIe)

12 et 13 février 2026 à l'université Lumière Lyon 2

Colloque organisé par Mathilde Laporte (Université Lumière Lyon 2), Gabrielle de Tournemire (Université de Poitiers) et Léonie Segura (Université Lyon 2)

—

Programme :

Jeudi 12 février 2026

8h30 Accueil des participant·es

9h00 Présentation du colloque et introduction théorique

1re session. Points de vue minoritaires dans l’Ancien Régime

9h30 Point de vue et énonciation genrée dans la littérature médiévale : quelques pistes d’analyse – Sophie MARNETTE (u. d’Oxford)

10h10 Le discours anonyme misogyne au xvie siècle : formes et sens du discours politique viriliste – Béatrice ALONSO (u. de Perpignan)

11h00 Violences (discursives) envers les femmes des Évangiles des quenouilles aux Caquets de l’accouchée – Mathilde LAPORTE (u. Lumière Lyon 2)

11h30 Écrire les violences sexuelles : la question du point de vue dans la fiction pastorale – Alice GABRIEL (u. de Liège)

12h00 La voix des colonisés mise en fiction : comment parler du colonialisme à la première moitié du xviiie siècle ? – Olgie LEE (u. Lumière Lyon 2)

—

2e session. Quand les subjectivités féminines mettent à mal les représentations dominantes

14h00 Remettre le monde à l’endroit : Éthique et politique du point de vue dans les récits d’inceste contemporains – Kathia HUYNH (u. de Strasbourg)

14h30 Regards brouillés : roman de formation féminine et dissidence intime dans la Roumanie des années 60–70 – Andrea DAVID (u. de Rome)

15h30 « Fausse » autofiction : deux études de cas – Carola PAOLUCCI (u. Sorbonne Nouvelle)

16h00 Écrire le/son lesbianisme dans l’Espagne du xxie siècle : un acte politique ? – Julie SAU OCAMPO (u. Lumière Lyon 2)

—

Vendredi 13 février 2026

8h30 Accueil des participant·es

3e session. Langue dominante, langue dominée : stratégies discursives de contestation

9h00 Écrire pour « donner aux mots la signification qu’ils ont dans le dictionnaire de la morale ». Le pamphlet du premier xixe siècle, programme littéraire, éthique et politique – Laetitia SAINTES (u. catholique de Louvain)

9h30 La représentation des discours des marginaux dans les récits de Pierre Bergounioux – Bérengère MORICHEAU-AIRAUD (u. de Pau)

10h00 Sandra Lucbert ou l’art de défaire l’hégémonie : point de vue, langage et contre-discours – Ángel CLEMENTE ESCOBAR (u. de Grenade)

—

4e session. Scènes énonciatives : incarner les voix dissidentes dans la dramaturgie contemporaine

11h00 A.C. Hello, terreur politique et absence d’intention : la vie du lecteur comme film d’horreur vécue en capitalisme ordinaire – Mathieu FARIZIER (u. d’Oxford)

11h30 Du regard mutilé à une langue de combat : l’espace littéraire comme reenactement du traumatisme de guerre dans Shell Shock de Magali Mougel (2019) – Noémie REGNAUT (u. Paris 3 / Centre Marc Bloch Berlin)

12h00 Voix sans lieu, langues sans maître. Politique du point de vue et style féministe dans les écritures dramatiques d’Elfriede Jelinek et de Marie Ndiaye e – Arnaud MAÏSETTI (u. d’Aix-Marseille)

—

5e session. Réinvestir la langue : enjeux épistémiques et politiques

14h00 Styliser le populaire ? Politique du style et des voix dans Le Chiendent de Raymond Queneau – Ioanna KOUKI (u. de Perpignan / u. Toulouse Jean Jaurès)

14h30 Le style des doléances : formes populaires, subjectivités collectives et politisation du discours ordinaire – Guillaume FOYER (u. Littoral Côte d’Opale)

15h30 Les enjeux épistémiques des points de vue dans le roman La vie commence vendredi d’Ioana Pârvulescu – Lidia BRATU (u. de Bucarest)

16h10 Le point de vue du traducteur : enjeux stylistiques et politiques de la traduction du Tristram Shandy en espagnol – Valentine PIÉPLU (u. Paris 3)

16h40 Conclusion du comité d’organisation

—

Comité scientifique : Stéphane Bikialo (Université de Poitiers), Michèle Clément (Université Lumière Lyon 2), Vincent Berthelier (Université Paris Cité), Christelle Reggiani (Faculté des Lettres de Sorbonne Université), Justine Huppe (Université de Liège), Laure Michel (Université Lumière Lyon 2), Maryline Heck (Université de Tours), Sarah Al-Matary (Université Lumière Lyon 2), Julien Rault (Université de Poitiers), Raphaël Luis (ENS de Lyon).

Avec le soutien de l'Université Lumière Lyon 2, des laboratoires Passages XX-XXI, FoReLLIS et IHRIM, des écoles doctorales 3LA et Ecole doctorale Humanités de l'Université de Poitiers et de l'IUF.