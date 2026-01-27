Écrire le travail précaire pendant l’entre-deux-guerres : perspectives comparatistes et approches sociolittéraires. Conf. de Victoria Pleuchot (Univ. de Sherbrooke)

Le Groupe de recherches et d'études sur le livre au Québec (GRÉLQ) vous invite à la conférence de Victoria Pleuchot (U. d'Artois), qui s’intitule « Écrire le travail précaire pendant l’entre-deux-guerres : perspectives comparatistes et approches sociolittéraires », et qui aura lieu le mardi 24 février 2026, de 10 h 30 à 11 h 30 (EST).

L’événement se déroulera en présentiel seulement, au local A4-368 de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke.

Vous pouvez également visiter le site Internet du GRÉLQ pour plus de détails : https://www.usherbrooke.ca/grelq/actualites/evenements/details/57283