Les Paris de Maxime Du Camp et d’Émile Zola (Sorbonne Université, Paris)

Colloque international

Les Paris de Maxime Du Camp et d’Émile Zola

Organisé par

Clémence Bouin (Université Sorbonne Nouvelle, CRP19), Bertrand Cayeré (Université Clermont Auvergne, CELIS)

et Catherine Ménager (Université Sorbonne Nouvelle, THALIM)

Les 26 et 27 février 2026, Sorbonne, 17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris, salle F007

Les personnes extérieures à la Sorbonne ou à La Sorbonne Nouvelle doivent s'inscrire à ce colloque en contactant Catherine Ménager à l'adresse suivante : catherine.menager@sorbonne-nouvelle.fr

—

Jeudi 26 février 2026

9h00 : Introduction par Clémence Bouin, Bertrand Cayeré et Catherine Ménager

Session 1 : Au cœur et autour de la capitale. Itinéraires spatio-temporels

Présidence de séance : Alain Pagès

9h 30 – 10 h 00

Samira Fattouhy (Université Paul-Valéry Montpellier 3 / RIRRA 21)

Comment Paris s’impose au jeune Zola : itinéraire d’un romancier naturaliste en devenir

10 h 00 – 10 h 30

Michel Brix (Université de Namur)

Maxime Du Camp et Gérard de Nerval : de Paris à Passy

10 h 30 – 11 h 15

Discussion et pause

11 h 15 – 11 h 45

Clémence Théodoridès-Bourgi (Sorbonne Université)

Paris, entre héritage et avenir : bilan de la capitale à l’aube du XXe siècle

11 h 45 – 12 h 15

Thierry Poyet (Université Clermont Auvergne / CELIS)

Pour un Paris-Guide de 1900. Approche sociopoétique de deux contributions fictionnelles

de Du Camp et Zola

12 h 15 – 12 h 45

Discussion

12 h 45 – 14 h

Déjeuner (buffet)

Session 2 : Intérieur/extérieur. Décrypter les espaces parisiens

Présidence de séance : Olivier Lumbroso

14 h – 14 h 30

Terezia Guimard (Académie slovaque des sciences)

L’image de la classe bourgeoise parisienne chez Émile Zola et Maxime Du Camp

14 h 30 – 15 h 00

Caroline Francoite (Université Toulouse Jean Jaurès / P.L.H.)

Architecture et regard traversant chez Zola : distribuer les intérieurs pour révéler la vie parisienne

15 h 00 – 15 h 30

Clémence Bouin (Université Sorbonne Nouvelle / CRP 19)

« Le vacarme allait grandissant » ; le Paris sonore et bruyant du Ventre de Paris et de L’Assommoir

15 h 30 – 16 h 00

Discussion et pause

Session 3 : Paris vu de l’étranger

Présidence de séance : Sarga Moussa

16 h 00 – 16 h 30

Rania Fathy (Université du Caire)

Paris de l’Égyptien Ahmed El-Sawy (1933) : Métaphores d’une capitale polymorphe

16 h 30 – 17 h 30

Daniel Lançon (Université Grenoble Alpes / Litt&Arts)

Le Paris des voyageurs et résidents égyptiens (1878-1900) : représentations et pratiques de la ville (enthousiasme, activisme, création) en miroir du Paris de Maxime Du Camp

17 h 30 – 18 h

Discussion

Vendredi 27 février 2026

Session 4 : Les métamorphoses de Paris. Histoire et urbanisme

Présidence de séance : Alain Guyot

9 h 00 – 9h 30

Giulia Mela (Université de Sienne / Université Sorbonne Nouvelle)

« Baron, qu’as-tu fait de ma ville ? ». Regards croisés sur les politiques hygiénistes de Napoléon III et sur l’haussmannisation de Paris sous le Second Empire, de Maxime Du Camp à Émile Zola

9 h 30 – 10 h 00

Émilie Piton-Foucault (Université de Rennes 2/ CELLAM)

Zola et les rues de Paris : un « artiste démolisseur » tiraillé

10 h 00 – 10 h 45

Discussion et pause

10 h 45 – 11 h 15

Catherine Ménager (Université Sorbonne Nouvelle / THALIM)

Paris, ses moyens, ses fins. Le double diagnostic de Du Camp

11 h 15 – 11 h 45

Éléonore Reverzy (Université Sorbonne Nouvelle / CRP19)

« la suprême convulsion du grand rêve noir » (La Débâcle) : Paris, grand corps malade chez Du Camp et Zola

11 h 45 – 12 h 15

Discussion

12 h 15 – 13 h 30

Déjeuner (buffet)

Session 5 : Le Paris des arts

Présidence de séance : Michaël Vottero

13 h 30 – 14 h 00

Jean-Sébastien Macke (ITEM- CNRS/ ENS)

Paris en musique : Sylvanire ou Paris en amour d’Émile Zola

14 h 00 – 14 h 30

Alexandre Girard-Muscagorry (INHA/EHESS)

« Les bons tableaux sont ceux qui s’expliquent sans livret » : Victor Schœlcher et la critique d’art sociale dans le Paris des années 1830

14 h 30 – 15 h 00

Bertrand Cayeré (Université Clermont Auvergne / CELIS)

Paris, lieu de promenade des critiques influents : Émile Zola et Maxime Du Camp, des ateliers d’artistes au Salon des Beaux-arts

15 h – 16 h 00

Discussion et pause

16 h 00 – 16 h 30

Entretien avec Mathieu Solal, scénariste de L’Assommoir (Paris, Les Arènes, 2022)

16 h 30 – 17 h 00 : Conclusion