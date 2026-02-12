Les Paris de Maxime Du Camp et d’Émile Zola (Sorbonne Université, Paris)
Colloque international
Les Paris de Maxime Du Camp et d’Émile Zola
Organisé par
Clémence Bouin (Université Sorbonne Nouvelle, CRP19), Bertrand Cayeré (Université Clermont Auvergne, CELIS)
et Catherine Ménager (Université Sorbonne Nouvelle, THALIM)
Les 26 et 27 février 2026, Sorbonne, 17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris, salle F007
Les personnes extérieures à la Sorbonne ou à La Sorbonne Nouvelle doivent s'inscrire à ce colloque en contactant Catherine Ménager à l'adresse suivante : catherine.menager@sorbonne-nouvelle.fr
Jeudi 26 février 2026
9h00 : Introduction par Clémence Bouin, Bertrand Cayeré et Catherine Ménager
Session 1 : Au cœur et autour de la capitale. Itinéraires spatio-temporels
Présidence de séance : Alain Pagès
9h 30 – 10 h 00
Samira Fattouhy (Université Paul-Valéry Montpellier 3 / RIRRA 21)
Comment Paris s’impose au jeune Zola : itinéraire d’un romancier naturaliste en devenir
10 h 00 – 10 h 30
Michel Brix (Université de Namur)
Maxime Du Camp et Gérard de Nerval : de Paris à Passy
10 h 30 – 11 h 15
Discussion et pause
11 h 15 – 11 h 45
Clémence Théodoridès-Bourgi (Sorbonne Université)
Paris, entre héritage et avenir : bilan de la capitale à l’aube du XXe siècle
11 h 45 – 12 h 15
Thierry Poyet (Université Clermont Auvergne / CELIS)
Pour un Paris-Guide de 1900. Approche sociopoétique de deux contributions fictionnelles
de Du Camp et Zola
12 h 15 – 12 h 45
Discussion
12 h 45 – 14 h
Déjeuner (buffet)
Session 2 : Intérieur/extérieur. Décrypter les espaces parisiens
Présidence de séance : Olivier Lumbroso
14 h – 14 h 30
Terezia Guimard (Académie slovaque des sciences)
L’image de la classe bourgeoise parisienne chez Émile Zola et Maxime Du Camp
14 h 30 – 15 h 00
Caroline Francoite (Université Toulouse Jean Jaurès / P.L.H.)
Architecture et regard traversant chez Zola : distribuer les intérieurs pour révéler la vie parisienne
15 h 00 – 15 h 30
Clémence Bouin (Université Sorbonne Nouvelle / CRP 19)
« Le vacarme allait grandissant » ; le Paris sonore et bruyant du Ventre de Paris et de L’Assommoir
15 h 30 – 16 h 00
Discussion et pause
Session 3 : Paris vu de l’étranger
Présidence de séance : Sarga Moussa
16 h 00 – 16 h 30
Rania Fathy (Université du Caire)
Paris de l’Égyptien Ahmed El-Sawy (1933) : Métaphores d’une capitale polymorphe
16 h 30 – 17 h 30
Daniel Lançon (Université Grenoble Alpes / Litt&Arts)
Le Paris des voyageurs et résidents égyptiens (1878-1900) : représentations et pratiques de la ville (enthousiasme, activisme, création) en miroir du Paris de Maxime Du Camp
17 h 30 – 18 h
Discussion
Vendredi 27 février 2026
Session 4 : Les métamorphoses de Paris. Histoire et urbanisme
Présidence de séance : Alain Guyot
9 h 00 – 9h 30
Giulia Mela (Université de Sienne / Université Sorbonne Nouvelle)
« Baron, qu’as-tu fait de ma ville ? ». Regards croisés sur les politiques hygiénistes de Napoléon III et sur l’haussmannisation de Paris sous le Second Empire, de Maxime Du Camp à Émile Zola
9 h 30 – 10 h 00
Émilie Piton-Foucault (Université de Rennes 2/ CELLAM)
Zola et les rues de Paris : un « artiste démolisseur » tiraillé
10 h 00 – 10 h 45
Discussion et pause
10 h 45 – 11 h 15
Catherine Ménager (Université Sorbonne Nouvelle / THALIM)
Paris, ses moyens, ses fins. Le double diagnostic de Du Camp
11 h 15 – 11 h 45
Éléonore Reverzy (Université Sorbonne Nouvelle / CRP19)
« la suprême convulsion du grand rêve noir » (La Débâcle) : Paris, grand corps malade chez Du Camp et Zola
11 h 45 – 12 h 15
Discussion
12 h 15 – 13 h 30
Déjeuner (buffet)
Session 5 : Le Paris des arts
Présidence de séance : Michaël Vottero
13 h 30 – 14 h 00
Jean-Sébastien Macke (ITEM- CNRS/ ENS)
Paris en musique : Sylvanire ou Paris en amour d’Émile Zola
14 h 00 – 14 h 30
Alexandre Girard-Muscagorry (INHA/EHESS)
« Les bons tableaux sont ceux qui s’expliquent sans livret » : Victor Schœlcher et la critique d’art sociale dans le Paris des années 1830
14 h 30 – 15 h 00
Bertrand Cayeré (Université Clermont Auvergne / CELIS)
Paris, lieu de promenade des critiques influents : Émile Zola et Maxime Du Camp, des ateliers d’artistes au Salon des Beaux-arts
15 h – 16 h 00
Discussion et pause
16 h 00 – 16 h 30
Entretien avec Mathieu Solal, scénariste de L’Assommoir (Paris, Les Arènes, 2022)
16 h 30 – 17 h 00 : Conclusion