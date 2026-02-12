Furio Jesi et la machine mythologique (Bruxelles)

Journée d’étude Furio Jesi et la machine mythologique

le 4 mars 2026 dans la salle Henri Janne de l'Université Libre de Bruxelles (S.15.331).

Le mythologue, philosophe et historien italien Furio Jesi (1941-1980) reste peu connu du public francophone. Son œuvre est pourtant décisive pour comprendre les nouvelles formes de mythologisation. Cette journée d’étude vise à questionner les différents aspects de son concept de « machine mythologique », afin de mettre en lumière les enjeux contemporains liés à l’usage social et politique des mythes.

Cette journée s’inscrit dans la continuité du séminaire sur Furio Jesi intitulé Mythes, révolte, fascisme & fête, organisé par le Cercle culturel de philosophie depuis septembre 2025.

Responsables

Brice Templereau, Juan Bosserelle & Déborah V. Brosteaux

—

Programme

8h30 : Accueil (cafés & croissants)

9h – 9h30 Brice Templereau (ULB) : Présentation de la journée

9h30 – 10h30 Juan Bosserelle (ULB) : Corrélats de production : spectres, excès et dynamique

10h30 – 11h30 Alessio Giovagnoni (Università di Bologna) : Les connexions archétypales: anachronisme, innovation, critique de l’idéologie

11h30 – 12h30 Fabien Vallos (ENSP - Arles) : Le silence et le tumulte des symboles

12h30 - Pause déjeuner

14h – 15h Sara Minelli (Johannes Kepler Universität, Linz) : La persévérance du mythe

15h – 16h Benjamin Torterat : La machine mythologique peut-elle produire autre chose que de la domination ?

16h – 17h Table ronde : Après Jesi

—

Contacts : brice.templereau@ulb.be / deborah.brosteaux@ulb.be