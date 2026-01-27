Affects, émotions, sentiments : discours et comportements affectifs dans la Romania. 5e colloque Romania Contexta (Cluj-Napoca, Roumanie)

Université Babeș-Bolyai, Faculté des Lettres

Département des Langues et littératures romanes

COLLOQUE INTERNATIONAL ROMANIA CONTEXTA

5ᵉ édition



Affects, émotions, sentiments : discours et comportements affectifs dans la Romania

Cluj-Napoca, 16-17 octobre 2026

https://romaniacontexta.conference.ubbcluj.ro

Le colloque, devenu une tradition du Département des Langues et littératures romanes, réunit tous les deux ans de jeunes chercheurs ainsi que des chercheurs confirmés autour d’une thématique généreuse, prétexte pour mettre en valeur la spécificité des cultures romanes.

La cinquième édition, qui se tiendra à la Faculté des Lettres de Cluj-Napoca les 16 et 17 octobre 2026, se propose d’explorer la manifestation des affects, des émotions et des sentiments dans les discours ou les comportements linguistiques et esthétiques.

Sont attendues des contributions dans les domaines de la linguistique, des études littéraires, de la traduction, de la didactique des langues et cultures romanes, qu’il s’agisse d’analyses portant sur des langues-cultures individuelles ou d’analyses comparatives entre les langues romanes, majeures ou mineures, d’Europe ou du monde.

Nous proposons les pistes d’analyse suivantes (liste non exhaustive) :

Littérature : l’analyse littéraire aujourd’hui dans le contexte du succès récent de l’histoire des émotions (Gefen) ; les passions et les émotions dans les littératures romanes médiévales, de la Renaissance et de la première modernité (XVIIᵉ-XVIIIᵉ siècles), ainsi que dans la littérature contemporaine ; codifications culturelles, artistiques et littéraires des émotions ; affects, sentiments, émotions : définitions et typologies ; le vocabulaire des émotions tel qu’il se reflète dans une époque ou dans un courant ; évolutions des expressions littéraires des émotions ; discours des émotions ; représentations littéraires de l’amour, de la joie, de la haine, de la honte, de la peur, de la colère, etc. ; empathie et théories de la réception ; expressions littéraires des émotions propres à la poésie et au théâtre ; représentations des émotions collectives (révolutions, guerres, pandémies, fêtes, etc.) ; représentations de la douleur, de la perte et des traumatismes collectifs ; émotions et identité ; représentation des affects dans la littérature numérique, etc.

Linguistique : aspects théoriques liés à l’expressivité du langage ; expression des sentiments dans et au-delà du langage verbal ; lexique, syntaxe ou pragmatique des émotions ; traduction des émotions et du pathos (par exemple à la lumière de la « loi de standardisation croissante » en traduction, G. Toury) ; discours et attitudes subjectives ou sentimentales à propos de variétés ou de sociolectes (« prestige caché », « défenses », « guerre des langues ») ; emprunt et circulation du lexique et/ou des concepts liés aux affects entre les langues romanes.

Pédagogie/didactique : émotions et contextes d’apprentissage ; rôle des émotions dans le processus d’apprentissage ; régulation des émotions ; littératie émotionnelle et compétences émotionnelles.

—

Calendrier

Soumission des propositions de communication (250–300 mots, accompagnées d’une bibliographie de 3 à 5 titres) : 1er mars 2026 à l’adresse du colloque : romaniacontexta@gmail.com

Notification d’acceptation : avril 2026

Colloque : 16–17 octobre 2026, Faculté des Lettres (31, rue Horea, Cluj-Napoca)

Une sélection des communications sera publiée dans des revues indexées ainsi que dans les actes du colloque, au cours des années 2027–2028.

—

Informations pratiques

Les langues du colloque sont le français, l’italien, l’espagnol et le portugais.

Les communications seront limitées à 20 minutes, suivies de 10 minutes de discussion.

Les frais de participation s’élèvent à 75 € / 380 RON (incluant les pauses-café, les déjeuners et la publication des actes), à régler en ligne sur le compte du colloque ou lors de l’enregistrement. Le transport et l’hébergement sont à la charge des participants.

—

Comité scientifique

Évelyne Thoizet (Université d’Artois, France)

José Manuel González Calvo (Extremadura, España) Jukka Havu (Tampere, Finland)

Roberto Antonelli (Accademia dei Lincei, Italia) Lorenzo Renzi (Padova, Italia)

Luigi Tassoni (Pécs, Hungary)

Paolo D’Achille (Roma Tre, Accademia della Crusca, Italia)

Paolo Canettieri (Sapienza Roma, Italia)

Isabel Margarida Duarte (Universidade do Porto, Portugal) Isabel Pires de Lima (Universidade do Porto, Portugal) Francisco Calvo del Olmo (LMU Munchen, Germany)

—

Comité d’organisation

Cristiana Papahagi (cristiana.papahagi@ubbcluj.ro) – linguistique française et romane

Monica Fekete (monica.fekete@ubbcluj.ro), Delia Morar (delia.morar@ubbcluj.ro ) – littérature italienne

Mirona Bence-Muk (mirona.bence@ubbcluj.ro) – linguistique italienne

Marius Popa (marius.popa@ubbcluj.ro); Andrei Lazar (andrei.lazar@ubbcluj.ro) – littérature française

Sanda Moraru (sanda.moraru@ubbcluj.ro) – linguistique espagnole

Alina Nemeș (alina.nemes@ubbcluj.ro) – littérature hispanique

Veronica Manole (veronica.manole@ubbcluj.ro) – littérature lusophone et linguistique portugaise.