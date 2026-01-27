"Vivre entre les langues". Cycle de conférences proposé par Antoine Compagnon (Institut de France)

Depuis 2019, l’Institut de France propose des cycles de conférences afin de transmettre et de rendre plus accessible le savoir qui circule en ses murs. Porté par les académies qui y travaillent (l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts, l’Académie des sciences morales et politiques), le programme annuel est composé de thématiques riches et variées.

—

« Nous vivons tous entre les langues, une langue maternelle, une langue nationale, une langue ancienne, une langue étrangère — ou qui l’a été. Nous défendons et illustrons la langue française, mais nous aimons d’autres langues, dans lesquelles nous rêvons et avec lesquelles nous jouons.

Dans le cadre des cycles de conférences données à l’auditorium André et Liliane Bettencourt, le public pourra écouter huit membres de l’Académie française parler de leur rapport aux langues, la langue maternelle, les langues étrangères, les langues anciennes, les langues aimées, chacun à sa manière. » — Antoine Compagnon

—

Programme

16 février 2026 : « It’s like déjà vu all over again » par Antoine COMPAGNON





9 mars 2026 : « A propos d’une langue intime » par Dany LAFERRIÈRE





23 mars 2026 : « Le latin : cette lumière derrière nous qui éclaire la route » par Xavier DARCOS





13 avril 2026 : « Une langue peut en cacher une autre » par Danièle SALLENAVE





4 mai 2026 : « Chérir les intraduisibles » par Barbara CASSIN





18 mai 2026 : « Louis Wolfson, ou la passion du français comme symptôme pathologique » par Chantal THOMAS





1er juin 2026 : « Mes langues et moi » par Amin MAALOUF





8 juin 2026 : « Un écrivain “plurilinguistique” est-il un meilleur écrivain ? » par Maurizio SERRA