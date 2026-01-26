Noëlle Renaude : positions, frictions, résistances (Théâtre Ouvert & Sorbonne nouvelle)
Colloque "Noëlle Renaude : positions, frictions, résistances",
Les 20 et 21 février 2026.
La première journée se déroulera à Théâtre Ouvert, 159 avenue Gambetta, 75020 Paris, réservation indispensable auprès du théâtre : 01 42 55 55 50 ou par courriel à accueil@theatreouvert.com
La seconde journée aura lieu à la Sorbonne Nouvelle, campus Nation, amphi B012, 8 avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris. Entrée libre sans réservation.
—
20 FÉVRIER 2026 - THÉÂTRE OUVERT, PETITE SALLE
159 avenue Gambetta, 75020 Paris (sur réservation)
10h - Accueil
Session 1. Champ / Contre-champ : éprouver les limites
10h30 - Quelques variations sur la question de l’injouable chez Noëlle Renaude
Alice Folco (Professeure, Université Grenoble-Alpes, UMR LITT&ARTS)
11h - Poétique du rythme et poème théâtral dans Ma Solange, comment t’écrire mon désastre, Alex Roux
Pierre Longuenesse (Professeur, Université Sorbonne Nouvelle, UR IRET)
11h30 - La scène radiophonique de Noëlle Renaude
Blandine Masson (Réalisatrice radiophonique, ancienne directrice du service des « Fictions » de France Culture)
12h-12h30 - Temps d’échange et pause
12h30-13h15 - Mettre en scène l’intégrale de Ma Solange
Entretien avec François Gremaud (Acteur et metteur en scène, Lausanne) et Frédéric Maragnani (Metteur en scène, directeur de la Halle aux Grains – Scène nationale de Blois)
13h30-14h30 - Pause déjeuner
Session 2. Focale variable : détails et changements d’échelle
14h30 - Tailler en pièces. L’archéologie contre l’Histoire dans le théâtre de Noëlle Renaude
Bastien Passeron (Étudiant en Dramaturgie, ENS-Lyon)
15h - Catalogue irraisonné des objets de Noëlle Renaude
Chloé Larmet (Maîtresse de conférences, Université Paris Nanterre)
15h30 - L’ingénierie du tunnel : Noëlle Renaude romancière
Céline Hersant (Docteure, Université Sorbonne Nouvelle, UR IRET)
16h - Temps d’échange et pause
16h30 - Dialogue Noëlle Renaude / Robert Cantarella
—
21 FÉVRIER 2026 - UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE
Campus Nation, amphi B012 (rez-de-chaussée), 8 avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris
9h30 - Accueil
Session 3. Vu de près : le livre, la scène – histoires de fabriques
10h - Les vides et les blancs dans le théâtre de Noëlle Renaude
Pierre Letessier (Maître de conférences HDR, Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle, UR IRET)
10h30 - Publier Noëlle Renaude, défis pour le livre et la page
Pierre Banos (Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, UMR LITT&ARTS)
11h - Temps d’échange et pause
11h3 0 - Projection de 8, création numérique de Mathias Delfau
11h45 - Table ronde : les éditeurs de Noëlle Renaude
Jean-Pierre Engelbach (Fondateur des Éditions Théâtrales), Gaëlle Mandrillon (Co-directrice des Éditions Théâtrales), Mathias Delfau (Graphiste), Valentin Baillehache (Directeur de collection chez Rivages). Séquence animée par Jean-Pierre Han (Critique et directeur de publication des Lettres françaises et de Frictions)
12h45-14h - Temps d’échange et pause déjeuner
Session 4. Vue cavalière : esthétique et normativité
14h - L’antipolitique de Noëlle Renaude
Olivier Neveux (Professeur, ENS-Lyon, UMR IHRIM)
14h30 - Noëlle Renaude ou le théâtre illimité
Julie Sermon (Professeure, Université Paris Nanterre, UR HAR)
15h - Temps d’échange et pause
15h30 - L’espace dans Vues d’ici : frictions des perspectives et résistance à l’anthropocentrisme ?
Chloé Pottier (Étudiante diplômée du master Arts de la Scène et du Spectacle Vivant, Université Paris 8)
16h - Lecture de La Faune est formidable, texte inédit de Noëlle Renaude, par Gaëtan Vourc’h
17h - Moment convivial.
—
Organisation :
Céline Hersant, Julie Sermon, Pierre Longuenesse
Responsabilité scientifique :
Céline Hersant, IRET, Université Sorbonne nouvelle
Julie Sermon, HAR, Université de Nanterre
Pierre Longuenesse, IRET, Université Sorbonne nouvelle
Olivier Neveux, ENS-Lyon
Partenaires :
IRET, Université Sorbonne Nouvelle
HAR, Université de Paris-Nanterre
Théâtre Ouvert
Théâtrothèque Gaston Baty
Association des Amis de la Théâtrothèque Gaston Baty