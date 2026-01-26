Noëlle Renaude : positions, frictions, résistances (Théâtre Ouvert & Sorbonne nouvelle)

Colloque "Noëlle Renaude : positions, frictions, résistances",

Les 20 et 21 février 2026.

La première journée se déroulera à Théâtre Ouvert, 159 avenue Gambetta, 75020 Paris, réservation indispensable auprès du théâtre : 01 42 55 55 50 ou par courriel à accueil@theatreouvert.com

La seconde journée aura lieu à la Sorbonne Nouvelle, campus Nation, amphi B012, 8 avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris. Entrée libre sans réservation.

—

20 FÉVRIER 2026 - THÉÂTRE OUVERT, PETITE SALLE

159 avenue Gambetta, 75020 Paris (sur réservation)

10h - Accueil

Session 1. Champ / Contre-champ : éprouver les limites

10h30 - Quelques variations sur la question de l’injouable chez Noëlle Renaude

Alice Folco (Professeure, Université Grenoble-Alpes, UMR LITT&ARTS)

11h - Poétique du rythme et poème théâtral dans Ma Solange, comment t’écrire mon désastre, Alex Roux

Pierre Longuenesse (Professeur, Université Sorbonne Nouvelle, UR IRET)

11h30 - La scène radiophonique de Noëlle Renaude

Blandine Masson (Réalisatrice radiophonique, ancienne directrice du service des « Fictions » de France Culture)

12h-12h30 - Temps d’échange et pause

12h30-13h15 - Mettre en scène l’intégrale de Ma Solange

Entretien avec François Gremaud (Acteur et metteur en scène, Lausanne) et Frédéric Maragnani (Metteur en scène, directeur de la Halle aux Grains – Scène nationale de Blois)

13h30-14h30 - Pause déjeuner

Session 2. Focale variable : détails et changements d’échelle

14h30 - Tailler en pièces. L’archéologie contre l’Histoire dans le théâtre de Noëlle Renaude

Bastien Passeron (Étudiant en Dramaturgie, ENS-Lyon)

15h - Catalogue irraisonné des objets de Noëlle Renaude

Chloé Larmet (Maîtresse de conférences, Université Paris Nanterre)

15h30 - L’ingénierie du tunnel : Noëlle Renaude romancière

Céline Hersant (Docteure, Université Sorbonne Nouvelle, UR IRET)

16h - Temps d’échange et pause

16h30 - Dialogue Noëlle Renaude / Robert Cantarella

—



21 FÉVRIER 2026 - UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE

Campus Nation, amphi B012 (rez-de-chaussée), 8 avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris

9h30 - Accueil

Session 3. Vu de près : le livre, la scène – histoires de fabriques

10h - Les vides et les blancs dans le théâtre de Noëlle Renaude

Pierre Letessier (Maître de conférences HDR, Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle, UR IRET)

10h30 - Publier Noëlle Renaude, défis pour le livre et la page

Pierre Banos (Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, UMR LITT&ARTS)

11h - Temps d’échange et pause

11h3 0 - Projection de 8, création numérique de Mathias Delfau

11h45 - Table ronde : les éditeurs de Noëlle Renaude

Jean-Pierre Engelbach (Fondateur des Éditions Théâtrales), Gaëlle Mandrillon (Co-directrice des Éditions Théâtrales), Mathias Delfau (Graphiste), Valentin Baillehache (Directeur de collection chez Rivages). Séquence animée par Jean-Pierre Han (Critique et directeur de publication des Lettres françaises et de Frictions)

12h45-14h - Temps d’échange et pause déjeuner

Session 4. Vue cavalière : esthétique et normativité

14h - L’antipolitique de Noëlle Renaude

Olivier Neveux (Professeur, ENS-Lyon, UMR IHRIM)

14h30 - Noëlle Renaude ou le théâtre illimité

Julie Sermon (Professeure, Université Paris Nanterre, UR HAR)

15h - Temps d’échange et pause

15h30 - L’espace dans Vues d’ici : frictions des perspectives et résistance à l’anthropocentrisme ?

Chloé Pottier (Étudiante diplômée du master Arts de la Scène et du Spectacle Vivant, Université Paris 8)

16h - Lecture de La Faune est formidable, texte inédit de Noëlle Renaude, par Gaëtan Vourc’h

17h - Moment convivial.

—

Organisation :

Céline Hersant, Julie Sermon, Pierre Longuenesse

Responsabilité scientifique :

Céline Hersant, IRET, Université Sorbonne nouvelle

Julie Sermon, HAR, Université de Nanterre

Pierre Longuenesse, IRET, Université Sorbonne nouvelle

Olivier Neveux, ENS-Lyon



Partenaires :

IRET, Université Sorbonne Nouvelle

HAR, Université de Paris-Nanterre

Théâtre Ouvert

Théâtrothèque Gaston Baty

Association des Amis de la Théâtrothèque Gaston Baty