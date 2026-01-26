Espaces interdits, espaces politiques dans les romans francophones et anglophones des XIXe, XXe and XXIe s. (Boulogne-sur-Mer)

L’université du Littoral Côte d'Opale organise un ensemble de trois journées d’études consacrées aux espaces interdits dans les romans francophones et anglophones des XIXe, XXe and XXIe siècles.

Les espaces interdits sont pléthore en littérature, le plus célèbre étant peut-être le fameux château éponyme du roman de Kafka. Toute l’intrigue s’organise autour d’un long discours engendré par l’impossibilité de pénétrer l’espace interdit. Cette interdiction est le ferment de l’œuvre, sa condition. Il s’agira donc de comprendre la façon dont l’espace interdit peut opérer comme moteur du récit, apte à se muer en ce que Philippe Hamon nomme un « embrayeur de narrativité » (33). L’objet de ces journées est double : nous nous intéresserons d’une part à la place que l’espace occupe dans l’économie du récit, et d’autre part à la fonction symbolique que celui-ci exerce dans la signification globale de l’œuvre. Le mot espace est entendu au sens large de « surface déterminée, à l’intérieur d’une habitation, ou surface découverte, élément du paysage » (CNRTL). Il peut donc s’agir d’une pièce, d’une maison, d’un quartier, d’une région, d’une île, d’une forêt, etc., et nous accueillerons des propositions de communications portant sur des espaces de tous types, qui pourront être aussi bien intérieurs qu’extérieurs, clos ou ouverts, connus ou inconnus, lointains ou proches...

Le premier volet de cette série de journées s’intitule Espaces interdits, espaces politiques. Le terme politique s’entend ici au sens d’organisation, de structuration sociale, impliquant un certain nombre de présupposés et de répercussions, qui se reflètent dans l’espace littéraire. Nous nous intéresserons, dans cette perspective, aux espaces interdits, que ce soit à l’ensemble du corps social ou à certains personnages ou groupes de personnages. Quelles sont les formes, les raisons et les modalités de ces systèmes d’interdiction spatiale ? Qui les transgresse, et dans quel but ? On y étudiera l’espace comme reflet du fonctionnement social, sociétal et familial au sein du roman francophone et anglophone.

