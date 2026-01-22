Romance Philology, n° 77/2

Table des matières

Articles

Francisco M. Carriscondo Esquivel, Las acuñaciones léxicas Orteguianas en sus primeros textos (1904–1916)

Margherita Lecco, Per sedurre fortuna: appunti sul lessico del Roman de Fauvel

Salvador Lopez Quero, La originalidad del Nebrija lexicógrafo: el ejemplo del Cancionero de Baena

Franz Rainer, Le sort du suffixe latin -aneus, a, um dans les langues romanes, et tout particulièrement en occitan

Review Article

Aitor Garcia Moreno, A próposito del libro de Ricardo Muñoz Solla, Menéndez Pidal, Abraham Yahuda y la política de la Real Academia Española hacia el hispanismo judío y la lengua sefardí [Estudios Filológicos, 351. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2021]

Reviews

Giannini, Gabriele, éd. La vie de sainte Agnès en quatrains de décasyllabes (BnF, fr. 1553). Classe de Lettres et des Sciences morales et politiques. Bruxelles: Académie Royale de Belgique, 2022 by Eugenio Burgio

Greub, Yan et Olivier Collet. La variation régionale de l’ancien français. Manuel pratique. Travaux de Linguistique Romane. Linguistique historique. Strasbourg: Éditions de linguistique et de philologie, 2024 by Gabriele Giannini

Bos, Gerrit, Fabian Käs, Mailyn Lübke, Guido Mensching, eds. Marwān ibn Janāḥ: On the Nomenclature of Medicinal Drugs (Kitāb al-Talkhīṣ). Edition, Translation and Commentary, with Special Reference to the Ibero-Romance Terminology. Islamic History and Civilization Studies and Texts, 170. 2 vols. Leiden: Brill, 2020 by John L. Hayes

