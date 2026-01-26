Séance n° 1 du séminaire Microlectures : Christine Noille commente Racine et Virgile (ENS Ulm)

Séminaire Microlectures du groupe CHAT

Séance 1 : vendredi 6 février, 17h-19h, ENS Ulm, salle Celan

Invitée : Christine Noille

CHAT (Critique heuristique d'analyse textuelle) est un groupe de jeunes chercheuses et chercheurs qui a pour objectif d'entreprendre un travail collectif de longue haleine sur les pratiques du commentaire de texte et de la lecture dite close reading avec, à la clef, des communications et des publications communes.

Dans ce cadre, le groupe a lancé un séminaire dédié au commentaire de texte intitulé "Microlectures", qui se tiendra ce semestre à l'ENS Ulm et à distance. Le séminaire prend la forme suivante : une chercheuse ou un chercheur, jeune ou confirmé.e, est invité.e à venir commenter en public (pendant une heure à peu près) un court texte de son choix, tout en présentant clairement sa démarche herméneutique. Le groupe s'engage, de son côté, à travailler en amont sur le texte choisi par l'intervenant.e afin de mener, dans la deuxième heure du séminaire, un entretien serré avec ce lecteur "professionnel" - puis de laisser la parole au public.

C'est Christine Noille qui ouvrira la première séance du séminaire : elle commentera un passage de l'Enéide (I, 594-610) et la tirade de Théramène dans Phèdre de Racine (V, 1498-1570). Cette séance aura lieu le vendredi 6 février, de 17h à 19h.

Lien pour suivre la séance à distance : https://webinaire.sorbonne-universite.fr/rooms/bpj-oft-qct-iqw/join