Charles Pennequin, L’ Écriventure

L’Écriventure est un livre hétérogène, puissant, qui se présente comme une enquête sur les traces d’un écrivain, de son travail, de son langage, et sur les lieux divers de son inspiration. « C’est en moi qu’il y a ça. Ce quelqu’un. Il y a ce quelqu’un qui est là, à l’intérieur. Il devrait être là. Il faut que je le trouve. Je peux le chercher. Je trouve un humain au fond de moi. » Tout à la fois portrait de l’écrivain (et de l’auteur), récit des histoires passées et actuelles, avec sa famille, sa belle-famille, ses collègues (écrivains ou flics, car le personnage a été dans l’armée et la police), évocation de ses façons de vivre, de penser. L’enquête est une plongée dans la fabrique de l’écriture, dans « des valises pleines de mots » : carnets, notes et post-it, captations de paroles. C’est une aventure dans et de l’écriture : une « écriventure ». Une recherche passionnée sur différents styles et formes. À partir de tout ce matériau, se dessine un personnage aux identités multiples. Le livre devient alors exercice autobiographique.

Charles Pennequin fréquente depuis plus de trente ans le monde de la littérature, de la poésie, mène improvisations et performances, lectures parfois houleuses, avec des hommages à d’autres auteurs : Christian Prigent, Bernard Heidsieck, Maurice Roche, Gertrude Stein, Raymond Roussel... On évoque la campagne, mais aussi le cosmos, la mort, l’art, les pierres, la poésie et la vie politique ou amoureuse. Avec beaucoup d’humour et de liberté, Charles Pennequin enquête sur l’identité, fictive et/ou réelle, du personnage qu’il est, à travers des mots, des fictions, des poèmes, un peu à la manière de Gertrude Stein et de ses « autobiographies ».

—

