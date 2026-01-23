Elettra Stimilli (Université de Rome – La Sapienza) : La philosophie et son dehors. Un point de vue de genre (Université Paris 8)

Chaire internationale de philosophie contemporaine de l’Université Paris 8

La philosophie et son dehors. Un point de vue de genre



La définition des concepts est la pratique philosophique la plus ancienne. Elle implique de manière plus ou moins explicite l’identification d’un « dehors » impensable ou impensé, et propose à nouveau la relation entre « foi » et « raison » comme un défi de notre époque. Ce cours vise à réfléchir à cette pratique d’un point de vue de genre, en partant d’une critique du point de vue neutre de « l’Homme » en tant que sujet pensant.

« Penser, écrit Deleuze, n’est ni un fil tendu entre un sujet et un objet, ni une révolution de l’un autour de l’autre. Penser se fait plutôt dans le rapport du territoire et de la terre ».

En hommage à Deleuze, à quelques mois du centenaire de sa naissance, ce cours vise à réfléchir, en premier lieu, à la relation intime entre philosophie et géographie qui émerge dans l’ouvrage de Deleuze et Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ?. L’approche géographique de la pratique philosophique de la création de concepts proposée dans cet ouvrage permet de comprendre que la géographie n’est pas étrangère à la philosophie, et rend possible l’identification d’un plan transversal qui remet en question le plan plus canonique de la succession historique, dont Hegel a été le plus grand interprète à l’époque moderne. « Géophilosophie » est le nom donné à cette pratique dans Qu’est-ce que la philosophie ?.

La première partie du cours sera consacrée à une lecture croisée du chapitre « Géophilosophie » de Qu’est-ce que la philosophie ? et de l’Introduction aux Leçons sur la philosophie de l’histoire de Hegel. Selon Deleuze et Guattari, la géographie arrache l’histoire à la prétention hégélienne d’une progression inévitable et univoque entretenant une relation ambiguë avec des origines supposées « naturelles », en traçant des lignes de fuite, des passages inédits et des détours soudains altérant l’ordre du temps et renversant les rapports de force.

La deuxième partie du cours se concentre sur le point de vue de genre. Elle vise à réfléchir en quel sens « l’Histoire est le résultat d’actions patriarcales », comme l’affirme Carla Lonzi dans Sputiamo su Hegel (Crachons sur Hegel), et de quelle manière la « philosophie » a contribué de manière déterminante à exercer la « violence épistémique » coloniale qui a caractérisé l’histoire occidentale, à travers la construction d’un récit visant à « glorifier la mission sociale du colonisateur », selon Spivak dans A Critique of Postcolonial Reason (Critique de la raison postcoloniale). Aujourd’hui plus que jamais, une nouvelle utilisation de la pratique philosophique ne peut ignorer tout cela.