Elettra Stimilli (Université de Rome – La Sapienza) : The Shock of the Comic : Resisting Melancholy in an Age of the Grotesque

While modern philosophy has largely developed as monological thinking – as a self-addressed discourse of an isolated, universal male subject whose sole purpose is to ’’being-towards-death” in the tragic sense – this lecture focuses on the role of the comic in interpreting history, and the difficulties it encounters in sustaining the shock that it produces particularly when politics take grotesque forms, as they do today. The aim is to explore the comic as powerful means of resisting the melancholy that can arise in an age of the grotesque. The work of three female interpreters of history from different fields will be discussed : Gillian Rose (philosophy), Elsa Morante (literature) and Anna Bravo (historical studies).

Tandis que la philosophie moderne s’est essentiellement développée sur le mode d’une pensée monologique – c’est-à-dire du discours auto-adressé d’un sujet masculin isolé et universel dont la seule raison est d’« être-pour-la-mort », au sens tragique –, cette conférence s’attache au rôle du comique dans l’interprétation de l’histoire et aux difficultés rencontrées par ce concept lorsqu’il s’agit de soutenir le choc qu’il produit, tout particulièrement quand la politique prend des formes grotesques, comme c’est le cas aujourd’hui. L’objectif est d’explorer le comique comme un puissant moyen de résister à la mélancolie qui peut survenir dans une ère de grotesque. On discutera les travaux de trois interprètes féminines de l’histoire issues de différents champs : Gillian Rose (philosophie), Elsa Morante (littérature) et Anna Bravo (histoire).