Rencontre exceptionnelle avec l'éditeur Jean-Michel Place

Le "livre du mois" de janvier-février 2026 consacré à la revue SIC

Alors que les formes de poésie visuelle et sonore sont l’objet de nombreuses recherches en littérature, spécialement à l’ENS, un retour sur la revue SIC apparaît une juste remise en lumière de la création de Pierre et Germaine Albert-Birot.

Active entre janvier 1916 et décembre 1919, la revue SIC propose de nouvelles partitions, des poèmes (à crier, à danser), des gravures originales. Elle multiplie les expérimentations, notamment graphiques et typographiques. Guillaume Apollinaire, Pierre Reverdy, Gino Severini, Igor Stravinsky, Pablo Picasso mais aussi Philippe Soupault et Louis Aragon contribuent aux sommaires étonnants de ce périodique sans équivalent.

L’exposition de la bibliothèque propose autant de relire la revue que de redécouvrir Pierre Albert-Birot : seront présentés deux exemplaires rares issus de ses collections. L'exposition se situe à l'accueil de la Bibliothèque des Lettres, dans le bâtiment NIR (45, rue d'Ulm - 75005)

Un "livre du mois" en collaboration avec Jean-Michel Place, éditeur

Spécialiste du surréalisme et du dadaïsme, l'éditeur Jean-Michel Place a rendu à nouveau disponibles de nombreux périodiques ayant marqué l'histoire littéraire, tels SIC ou Tropiques. Premier éditeur des revues Gradhiva et Genesis, il développe durant sa longue carrière une expertise s'adressant aux enseignants, aux chercheurs, mais aussi à un public exigeant appréciant la qualité esthétique de publications de haut niveau. Le dernier ouvrage dont Jean-Michel Place a assuré la réalisation, une somme consacrée aux livres d'artistes illustrés par Wifredo Lam, constitue sans doute une synthèse de son savoir-faire.

Informations pratiques

Jeudi 29 janvier 2026, de 13h à 14h.

Salle de travail en groupes, à l'accueil de la Bibliothèque des Lettres (bâtiment NIR)

45, rue d'Ulm (75005 Paris)

Entrée libre.