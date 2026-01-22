Littérature et morale à l’Âge classique (ENS Paris)

Séminaire organisé par Jean-Charles Darmon (ENS/UMR 8241 « République des savoirs : Lettres, Sciences, Philosophie »)

et Emmanuel Bury(Sorbonne-Université/CELLF)

S2 Lundi – 16h00/18h00 – ENS, 45 rue d’Ulm, Salle CELAN

Le propos de ce séminaire s’inscrit dans une réflexion sur les formes de la pensée morale à l’âge classique poursuivie dans le cadre de l’équipe « Littératures, philosophie et morale » (UMR « République des savoirs »). Il s’agira , dans le prolongement des travaux des années précédentes, et dans le sillage de divers volumes publiés par l’équipe (Pensée morale et genres littéraires, Scepticisme et pensée morale, Penser par maximes…) de réexaminer la poétique et la pratique des différents genres littéraires en s’interrogeant sur les types d’expérience morale et de questionnements axiologiques auxquels ils furent liés, entre Age Baroque et Lumières. De manière plus spécifique, une série d’interventions sera consacrée cette année aux figurations du cynisme envisagées dans cette perspective, entre littérature et philosophie, d’un genre à l’autre, d’un moment à l’autre.

—

Programme

19 janvier : Jean-Charles Darmon et Emmanuel Bury : Présentation du séminaire, questions liminaires

2 février : Enrica Zanin (Strasbourg), Frédérique Leichter-Flack (CHSP, Paris), et Aline Lebel (Strasbourg) : « Littérature et éthique aujourd’hui : points de vue croisés, questions en suspens » Table ronde, autour du volume récemment publié Littérature et éthique aujourd’hui sous la direction d’Emiliano Cavaliere, Vincenza Perdichizzi, Enrica Zanin. Paris, Hermann, « Des morales et des œuvres », 2025.

16 février : Emmanuel Bury (Sorbonne Université/CELLF/m.associé RDS) : « La Mothe Le Vayer et la tradition cynique ».

16 mars : Nicolas Correard (Nantes) : « Un diogénisme littéraire ? Satire et subversion sociale dans les imitations de Lucien à la Renaissance »

30 mars : Emmanuelle Tabet (ITEM, Paris) : « De la forme brève des moralistes au carnet de notations : l’enracinement existentiel de la pensée dans les carnets de Joseph Joubert ».

4 mai : Michèle Rosellini (ENS Lyon, IHRIM) : « La tentation du cynisme chez Sorel et Cyrano de Bergerac ».