Refus de maternité. Corps, langues et imaginaires queer en français, XXe-XXIe s. (Ferrare, Italie)
COLLOQUE INTERNATIONAL
REFUS DE MATERNITÉ : CORPS, LANGUES ET IMAGINAIRES QUEER
EN FRANÇAIS (XXe–XXIe SIÈCLES)
13 mars 2026
Université de Ferrare, Italie
Salle 1C, Palazzo Turchi di Bagno, Corso Ercole I d’Este 32 – 44121 Ferrara
Lien Google Meet : https://meet.google.com/bdk-qwrd-yjs
—
Conférencières invitées :
Marina Ortrud M. Hertrampf, Université de Passau
Flavia Bujor, Université Paris 8 / Fablitt
Claire Legendre, Université de Montréal / CRILCQ
Elisa Bricco, Université de Gênes
—
Direction scientifique : Vera Gajiu
Comité d’organisation : Vera Gajiu, Luca Elfo Jaccond, Elia Carelli
Colloque financé par les Fonds de section 2026 STUM – Mattazzi,
les Fonds de section 2026 STUM – Speziari
—
8h30–9h00 | Accueil des participant·e·s
9h00–9h30 | Allocutions d’ouverture
Marco Bresadola, Professeur ordinaire, Directeur du Département des Études Humanistes
Eleonora Federici, Professeure ordinaire, Déléguée au développement de l’enseignement en langues étrangères
Daniele Speziari, Professeur associé de langue française
9h30–10h40 | Premier panel
"Refuser l’injonction : corps politiques, biopolitique et critique écologique"
9h30–10h00 | Conférencière invitée – Marina Ortrud M. Hertrampf, Université de Passau
Du droit des femmes à ne pas être mères : le roman dystopique Aménorrhée de Sarah Haidar
10h00–10h20 | Michel Carassou, Éditions Non Lieu, Paris
Claude Cahun, militante antinataliste
10h20–10h40 | Sofiya Amamli, Université Ibn Tofail
Grève des ventres : performativité collective du refus reproductif et sabotage écologique
10h40–11h00 | Pause-café
11h00–12h30 | Deuxième panel
"Refuser la naturalisation : déconstruction des langages normatifs du maternel"
11h00–11h30 | Conférencière invitée – Flavia Bujor, Université Paris 8 / Fablitt
Négativité, pulsions de mort : le refus de maternité à l’aune du débat queer sur le « futurisme reproductif »
11h30–11h50 | Clara Zgola, Université libre de Bruxelles
Construire des récits de filiation alternative : archives et pratiques queer dans l’œuvre d’Hélène Giannecchini
11h50–12h10 | Federica Doria, Université Paris 8 / LEGS
Héritage maternel, généalogies féminines et relations entre femmes dans Ève s’évade. La Ruine et la Vie et Homère est morte... d’Hélène Cixous
12h10–12h30 | Michele Bevilacqua, Université de Salerne
Refus de maternité et dénaturalisation du maternel : enjeux sémantico-lexicaux du corps et de la reproduction dans l’énonciation littéraire de Touria Oulehri
12h30–14h00 | Pause-déjeuner
14h00–15h50 | Troisième panel
"Refuser l’héritage : silence, trauma et mémoire interrompue"
14h00–14h30 | Conférencière invitée – Claire Legendre, Université de Montréal / CRILCQ
De childless à childfree, pour une autobiographie polyphonique des femmes sans enfants : Nullipares (2020), en ligne
14h30–14h50 | Corine Djouzing Takeune Granier, Université de Montréal
Refuser d’être mère : maternité hors norme et violence institutionnelle dans Love me tender de Constance Debré
14h50–15h10 | Clara Montibeller, Université de Lille
Écrire sans descendance : refus de maternité et rupture de la transmission chez Chloé Delaume
15h10–15h30 | Diana Mistreanu, Université de Passau
Mères mortes : Shumona Sinha et Elvira Lindo
15h30–15h50 | Saumya Devrani, Université de Princeton
Mère meurtrière et rapports corporels : le refus maternel dans L’Obéissance de Suzanne Jacob et L’Ingratitude de Ying Chen
15h50–16h30 | Pause-café
16h30–18h30 | Quatrième panel
"Refuser de perpétuer : subjectivités dissidentes et écarts à la norme"
16h30–17h00 | Conférencière invitée – Elisa Bricco, Université de Gênes
Nullipares, les raisons du refus de maternité
17h00–17h20 | Fadoua Roh, Sorbonne Université
Mise en scène du désir et des pensées déviantes dans Les mauvaises pensées de Nina Bouraoui
17h20–17h50 | Maria Francesca Ruggiero, Université de Bologne
« Car l’enfance est le A de la vie » : la déconstruction du stéréotype de l’institutrice-mère dans maternA, d’Hélène Bessette
17h50–18h10 | Tatiana Perju, Université de Macerata
Le refus, geste de survie dans Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus d’Ivan Jablonka
18h10–18h30 | Urbain Ndoukou-Ndoukou, Université de Limoges
Féminités dissidentes : lecture intersectionnelle du refus de maternité chez Gisèle Pineau et Sandrine Bessora, en ligne
18h30–18h50 | Discussion finale
18h50–19h00 | Clôture du colloque