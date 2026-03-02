Refus de maternité. Corps, langues et imaginaires queer en français, XXe-XXIe s. (Ferrare, Italie)

COLLOQUE INTERNATIONAL

REFUS DE MATERNITÉ : CORPS, LANGUES ET IMAGINAIRES QUEER

EN FRANÇAIS (XXe–XXIe SIÈCLES)

13 mars 2026

Université de Ferrare, Italie

Salle 1C, Palazzo Turchi di Bagno, Corso Ercole I d’Este 32 – 44121 Ferrara

Lien Google Meet : https://meet.google.com/bdk-qwrd-yjs

—

Conférencières invitées :

Marina Ortrud M. Hertrampf, Université de Passau

Flavia Bujor, Université Paris 8 / Fablitt

Claire Legendre, Université de Montréal / CRILCQ

Elisa Bricco, Université de Gênes

—

Direction scientifique : Vera Gajiu

Comité d’organisation : Vera Gajiu, Luca Elfo Jaccond, Elia Carelli

Colloque financé par les Fonds de section 2026 STUM – Mattazzi,

les Fonds de section 2026 STUM – Speziari

—

Programme

8h30–9h00 | Accueil des participant·e·s

9h00–9h30 | Allocutions d’ouverture

Marco Bresadola, Professeur ordinaire, Directeur du Département des Études Humanistes

Eleonora Federici, Professeure ordinaire, Déléguée au développement de l’enseignement en langues étrangères

Daniele Speziari, Professeur associé de langue française

9h30–10h40 | Premier panel

"Refuser l’injonction : corps politiques, biopolitique et critique écologique"

9h30–10h00 | Conférencière invitée – Marina Ortrud M. Hertrampf, Université de Passau

Du droit des femmes à ne pas être mères : le roman dystopique Aménorrhée de Sarah Haidar

10h00–10h20 | Michel Carassou, Éditions Non Lieu, Paris

Claude Cahun, militante antinataliste

10h20–10h40 | Sofiya Amamli, Université Ibn Tofail

Grève des ventres : performativité collective du refus reproductif et sabotage écologique

10h40–11h00 | Pause-café

11h00–12h30 | Deuxième panel

"Refuser la naturalisation : déconstruction des langages normatifs du maternel"

11h00–11h30 | Conférencière invitée – Flavia Bujor, Université Paris 8 / Fablitt

Négativité, pulsions de mort : le refus de maternité à l’aune du débat queer sur le « futurisme reproductif »

11h30–11h50 | Clara Zgola, Université libre de Bruxelles

Construire des récits de filiation alternative : archives et pratiques queer dans l’œuvre d’Hélène Giannecchini

11h50–12h10 | Federica Doria, Université Paris 8 / LEGS

Héritage maternel, généalogies féminines et relations entre femmes dans Ève s’évade. La Ruine et la Vie et Homère est morte... d’Hélène Cixous

12h10–12h30 | Michele Bevilacqua, Université de Salerne

Refus de maternité et dénaturalisation du maternel : enjeux sémantico-lexicaux du corps et de la reproduction dans l’énonciation littéraire de Touria Oulehri

12h30–14h00 | Pause-déjeuner

14h00–15h50 | Troisième panel

"Refuser l’héritage : silence, trauma et mémoire interrompue"

14h00–14h30 | Conférencière invitée – Claire Legendre, Université de Montréal / CRILCQ

De childless à childfree, pour une autobiographie polyphonique des femmes sans enfants : Nullipares (2020), en ligne

14h30–14h50 | Corine Djouzing Takeune Granier, Université de Montréal

Refuser d’être mère : maternité hors norme et violence institutionnelle dans Love me tender de Constance Debré

14h50–15h10 | Clara Montibeller, Université de Lille

Écrire sans descendance : refus de maternité et rupture de la transmission chez Chloé Delaume

15h10–15h30 | Diana Mistreanu, Université de Passau

Mères mortes : Shumona Sinha et Elvira Lindo

15h30–15h50 | Saumya Devrani, Université de Princeton

Mère meurtrière et rapports corporels : le refus maternel dans L’Obéissance de Suzanne Jacob et L’Ingratitude de Ying Chen

15h50–16h30 | Pause-café

16h30–18h30 | Quatrième panel

"Refuser de perpétuer : subjectivités dissidentes et écarts à la norme"

16h30–17h00 | Conférencière invitée – Elisa Bricco, Université de Gênes

Nullipares, les raisons du refus de maternité

17h00–17h20 | Fadoua Roh, Sorbonne Université

Mise en scène du désir et des pensées déviantes dans Les mauvaises pensées de Nina Bouraoui

17h20–17h50 | Maria Francesca Ruggiero, Université de Bologne

« Car l’enfance est le A de la vie » : la déconstruction du stéréotype de l’institutrice-mère dans maternA, d’Hélène Bessette

17h50–18h10 | Tatiana Perju, Université de Macerata

Le refus, geste de survie dans Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus d’Ivan Jablonka

18h10–18h30 | Urbain Ndoukou-Ndoukou, Université de Limoges

Féminités dissidentes : lecture intersectionnelle du refus de maternité chez Gisèle Pineau et Sandrine Bessora, en ligne

18h30–18h50 | Discussion finale

18h50–19h00 | Clôture du colloque