Culture de masse et société de classes (Paris)

Les membres du comité éditorial de la revue COnTEXTES discuteront de la sociologie de la culture avec Philippe Coulangeon (CNRS), et en particulier de son ouvrage Culture de masse et société de classes. Le goût de l'altérité (PUF, 2023).

Comment étudier la culture de masse et quels atomes crochus entre les approches littéraires et sociologiques du fait social ?

Vendredi 6 mars 2026, 14h-16h, salle 1, Paris 1 Panthéon Sorbonne, Place du Panthéon, 75005 Paris.