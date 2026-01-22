Rémi Astruc, Auroville. Expérimenter la "vie divine". Beauté, anarchie, apiritualité

Un demi-siècle après son inauguration, Auroville est peut-être devenue avant

tout une incroyable terre d'histoires. C'est pourquoi le touriste pressé est

presque immanquablement déçu, car il n'aura pas la chance de découvrir

les récits qui font la richesse et la vraie profondeur de la cité. Or dans

un premier contact, la ville se dérobe aux yeux du voyageur, semble

souvent sans consistance, voire ne pas exister du tout. Les habitants

sont comme leurs maisons, cachés dans la nature, dispersés sur un

territoire dont il est difficile de prendre réellement la mesure. Pour

pénétrer plus avant dans la passionnante aventure de cette cité et de

ses habitants, il faut partir à la rencontre de ceux qui ont consacré leur

existence à construire la communauté et surtout prendre le temps d'y

faire ses propres découvertes. Par l'exploration de trois dimensions

fondamentales du projet aurovilien — la beauté, l'organisation

politique et la spiritualité - l'auteur propose de découvrir ce qui

fait la singularité de cette expérience humaine exceptionnelle à la

recherche de la « vie divine ».

Rémi Astruc est un chercheur français (CY Paris-Cergy Université et

Institut Universitaire de France) qui s'intéresse aux différentes formes

de communauté. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet :

Nous ? L'aspiration à la communauté et les arts (préface de Jean-Luc

Nancy), 2016, Le Design de la communauté. Quelles formes peuvent

prendre nos vies ?, 2023, et Oser la communauté, De l'éthique en

démocratie abîmée, 2025.