Rémi Astruc, Auroville. Expérimenter la "vie divine". Beauté, anarchie, apiritualité
Un demi-siècle après son inauguration, Auroville est peut-être devenue avant
tout une incroyable terre d'histoires. C'est pourquoi le touriste pressé est
presque immanquablement déçu, car il n'aura pas la chance de découvrir
les récits qui font la richesse et la vraie profondeur de la cité. Or dans
un premier contact, la ville se dérobe aux yeux du voyageur, semble
souvent sans consistance, voire ne pas exister du tout. Les habitants
sont comme leurs maisons, cachés dans la nature, dispersés sur un
territoire dont il est difficile de prendre réellement la mesure. Pour
pénétrer plus avant dans la passionnante aventure de cette cité et de
ses habitants, il faut partir à la rencontre de ceux qui ont consacré leur
existence à construire la communauté et surtout prendre le temps d'y
faire ses propres découvertes. Par l'exploration de trois dimensions
fondamentales du projet aurovilien — la beauté, l'organisation
politique et la spiritualité - l'auteur propose de découvrir ce qui
fait la singularité de cette expérience humaine exceptionnelle à la
recherche de la « vie divine ».
Rémi Astruc est un chercheur français (CY Paris-Cergy Université et
Institut Universitaire de France) qui s'intéresse aux différentes formes
de communauté. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet :
Nous ? L'aspiration à la communauté et les arts (préface de Jean-Luc
Nancy), 2016, Le Design de la communauté. Quelles formes peuvent
prendre nos vies ?, 2023, et Oser la communauté, De l'éthique en
démocratie abîmée, 2025.