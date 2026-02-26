Julie Müller

Alcoolisme et acédie au XIXe siècle. Premières représentations d'une pathologie

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études romantiques et dix-neuviémistes », n° 152, 2026.

Ancrée dans le domaine des humanités médicales, cette étude éclaire les échanges interdiscursifs entre science, littérature, discours pénal et art pictural qui ont donné corps aux premières représentations de l’alcoolisme en France au moment de la création de ce concept en médecine.

