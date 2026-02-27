Éric Méchoulan, Intermédialité. Proposition de recherche

Cet ouvrage d’une « espiègle érudition » (Emmanuel Alloa), aussi savant par son propos que populaire par certains de ses objets d’étude, propose une méthode concrète d’analyse intermédiale. Pour ce faire, il s’agit d’abord de préciser les catégories de médium et de média, d’un point de vue théorique et historique. Puis, il faut bien comprendre comment élaborer une théorie des supports, allant du plus matériel et technique au plus idéel et institutionnel en passant par les dispositifs de savoir et de pouvoir qui les constituent. Finalement, au moyen d’objets choisis pour leur variété, on prépare une série de cas d’étude ou de terrains d’analyse. Ici, pour montrer comment mener une enquête intermédiale l’auteur discute aussi bien d’Illusions perdues de Balzac que d’une robe Gucci, d’ambiances sonores – le fameux 4’33’’ de John Cage – que de Disintegration Loops de Basinski. Par l’étude comparée de ces objets hétéroclites, le lecteur peut découvrir des voisinages aussi imprévus qu’instructifs.

Voilà un vrai travail interdisciplinaire, qui mobilise aussi bien critique et théorie littéraire que philosophie, histoire, anthropologie, communications, histoire de l’art et études cinématographiques et qui saura intéresser étudiants et chercheurs en sciences humaines et sociales.

Éric Méchoulan a enseigné à l’Université de Montréal et au Collège international de philosophie. Il a fondé la revue Intermédialités et a co-fondé et dirigé le Centre de recherches intermédiales sur les arts, les lettres et les techniques.