Hubert Demoulin, Epiménide de Crète

Présentation & mise à jour bibliographique de Constantinos Macris. Edition revue & amendée par Constantinos Macris & Alexandre Marcinkowski.

Figure du sage par excellence, Épiménide de Crète reste un personnage mystérieux dont les multiples facettes ont fasciné les Anciens comme les Modernes et dont le nom demeure attaché au « paradoxe du menteur ». Comme purificateur et médiateur, Épiménide intervient efficacement dans l’Athènes archaïque pour mettre fin à l’état de crise que connaît alors la cité. Comme devin, il fait diverses prédictions, mais devient surtout fameux pour sa capacité de chercher la racine des maux présents en scrutant le passé. Comme ascète, il pratique le jeûne et donne l’impression de ne jamais manger. Et la tradition littéraire a prêté bien de prodiges à cet être devenu légendaire pour son long

sommeil et sa longévité exceptionnelle.



Démêlant les traits légendaires des faits historiques, Hubert Demoulin (1876- 1962) s’est penché sur le « dossier Épiménide » avec beaucoup de sérieux, en réussissant à produire une synthèse passionnante et accessible à tous, fondée sur une parfaite maîtrise des sources antiques. Cette étude classique représente encore aujourd’hui le seul traitement monographique de la figure énigmatique du Crétois.



Pour compléter l’étude de H. Demoulin, on trouvera une présentation introductive de C. Macris avec une mise en perspective historiographique de ce travail pionnier. Pour en faciliter la lecture, les sources antiques citées en grec ou en latin ont également été traduites. Cette nouvelle édition revue et augmentée (comportant index, table de concordance, dossier, orientation bibliographique par thèmes) donnera ainsi, nous l’espérons bien, une deuxième vie à ce joyau de la recherche francophone sur la religion et la sagesse grecque archaïque, tout en réveillant le vieux sage de son grand sommeil en plein milieu du XXIe siècle.

—

Table des matières

Présentation par Constantinos Macris

Introduction

Étude préliminaire. La Vie d’Épiménide par Diogène Laërce



Première partie. – Histoire de la tradition.

Chapitre I. – La Tradition avant Théopompe

§ 1. – Les Ouvrages d’Épiménide

§ 2. – Xénophane de Colophon

§ 3. – La Nouvelle ionienne

§ 4. – Platon

§ 5. – Les Atthidographes

Chapitre II. – Théopompe

Chapitre III. – Aristote, Hermippe et Plutarque

Chapitre IV. – Les Écrivains de la période alexandrine

Timée

Néanthe de Cyzique

Sosibios de Laconie

Bôlos de Mendès

Les Biographes alexandrins

Lobôn d’Argos et Démétrios de Magnésie

Chapitre V. – Les Écrivains de la période romaine

A. Les Auteurs latins

Varron

Cicéron

Valère Maxime et Pline

B. Les Auteurs grecs

Diodore de Sicil

Strabon

Plutarque

Pausanias

Lucien et Alciphron

Chapitre VI. – La Littérature chrétienne

Chapitre VII. – Maxime de Tyr, Porphyre et Jamblique

Chapitre VIII. – Les Lexicographes et les Scholiastes

Les Scholiastes

Conclusion



Seconde partie – Biographie d’Épiménide

Chapitre I. – La Patrie et l’Origine d’Épiménide

Chapitre II. – La Légende du long sommeil

Chapitre III. – Les Prophéties d’Épiménide

Chapitre IV. – Les Purifications d’Épiménide

Chapitre V. – Traditions diverses

Chapitre VI. – Les Ouvrages attribués à Épiménide

1. Origine des Courètes et des Corybantes, et Théogonie.

A. – L’Origine des Courètes et des Corybantes

B. – La Théogonie

2. Construction du vaisseau Argo et Départ de Jason en Colchide

3. Sacrifices et Constitution de la Crète

4. Minos et Rhadamanthe

5. Histoire de la Crète

6. Les Purifications

7. Les Mystères

8. Les Oracles

9. Histoire des Telchines

10. Lettres à Solon

Appendice. – Les Homonymes d’Épiménide

Conclusion



Bibliographie raisonnée des ouvrages cités par Demoulin par Alexandre Marcinkowski

Index des sources citées par Demoulin

Table de concordance

—

Chercheur indépendant, Alexandre Marcinkowski est l’auteur d’articles consacrés au rapport entre la science et la littérature de l’imaginaire. Il travaille actuellement sur l’émergence de la science-fiction française au XIXe siècle.

Constantinos Macris est chercheur au Cnrs, spécialiste du pythagorisme antique et de ses réceptions. Auteur d’une grande notice sur Pythagore pour le Dictionnaire des philosophes antiques (vol. VII, 2018), il a co-dirigé deux recueils d’études sur les textes attribués à Pythagore et aux Pythagoriciens (Pythagoras redivivus, 2021 ; From the Pseudopythagorica to the Neopythagoreans, 2024) et un Brill’s Companion to the Reception of Pythagoras and Pythagoreanism in the Middle Ages and the Renaissance (2022).

—

Feuilleter l'ouvrage...

Écouter un extrait...