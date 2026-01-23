Letizia Goretti, Le vertige du jeu. Révolution, jeu et fête dans l'Internationale situationniste

Interrogeant la politisation et la réappropriation de nos sociabilités et de nos espaces de vie et de loisirs, cet ouvrage nous offre une ode au jeu comme outil de libération de l’être humain.

Le jeu est politique. Le jeu est élévation. Il participe à l’invention d’un nouveau monde et à une réinterprétation de la vie. Prenant comme objet l’Internationale situationniste, mouvement contre-culturel culte des années 1957-1972 dont Guy Debord est l’un des fondateurs, Letizia Goretti propose dans cet ouvrage une réflexion sur la force politique et culturelle du jeu. Dessinant une cartographie du jeu situationniste, l’autrice nous montre comment il a été l’un des éléments moteurs du mouvement.

Jeu collectif, théâtre, poésie, jeu langagier, fête, renversement des rôles, rupture dans le quotidien dans la ville. Ce sont tous ces aspects que le livre explore.



Letizia Goretti est docteure en culture visuelle, photographe et chercheuse. De 2020 à 2023, elle est chercheuse associée à la BnF pour ses recherches sur le fonds Suzanne Citron, dont elle publie un livre inédit en 2024 : Légataires sans héritage. Pensées pour un autre monde (éditions de l'Atelier).

—

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"L’autre face de l’Internationale situationniste", par François Coadou (en ligne le 28 février 2026)

Letizia Goretti publie Le vertige du jeu, un livre revigorant sur l’Internationale situationniste. Elle rappelle avec à propos que ce mouvement artistique et politique des années 1950 et 1960 ne fut pas seulement un mouvement contestataire, mais qu’il ouvrait en même temps à d’autres possibles.