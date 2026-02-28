Jean-Fernand Bedia, L'Afrique taboue. Critique littéraire, autocensure et impérialisme culturel

Écrire et penser l’Afrique aujourd’hui, c’est contribuer à ramener dans le débat des idées littéraires toutes les questions cruciales d’ordre civilisationnel, politique et géopolitique qui fourmillent sous la plume d’auteurs classiques. Ceux-ci se nomment, parmi d’autres, Kourouma, Kane, Sassine, Monénembo, Béti, et ils ont magistralement romancé la condition existentielle des peuples de ce continent.

En engageant la responsabilité de la critique littéraire africaine, l’auteur de cet ouvrage analyse, sans complaisance ni complexe, les aspects de la « politique de civilisation » éludés dans le débat contemporain sur la postcolonialité ou le postmodernisme africain. Ce livre important montre comment l’autocensure inconsciente sur ces questions a fait le lit de l’impérialisme culturel.

Feuilleter l'ouvrage…

Jean-Fernand Bédia est professeur titulaire de littérature comparée à l’Université Alassane Ouattara, à Bouaké, en Côte d’Ivoire. Essayiste et romancier, il est aussi docteur en science de l’information et de la communication, diplômé de l’Université Bordeaux Montaigne.