Magdalena Bournot

Étrangère chez soi. Un tournant latino-américain dans les réécritures de Médée

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études sur le théâtre et les arts de la scène », n° 44, 2026.

Les dramaturges latino-américains ont donné une inflexion spécifique au mythe de Médée : à travers le regard de Jason, représenté comme un conquistador blanc, Médée devient dans ces réécritures une femme racisée, une étrangère en son propre pays, le fruit d’un déplacement symbolique dont héritent les enfants métis.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406197607 - au prix de 98 euros