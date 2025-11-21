Anne-Marie Lecoq, Le Passage de Jan van Eyck. Le Portrait des Arnolfini et quelques réflexions sur l'histoire de l'art passée et présente

Acquis par la National Gallery de Londres en 1842, le Portrait des Arnolfini de Jan van Eyck reste depuis cette date une énigme pour les historiens de l’art.

Le sujet du tableau a en effet suscité de nombreuses hypothèses : s’agit-il d’une scène de mariage, de fiançailles, ou de la simple représentation d’un couple de riches bourgeois ? L’homme est-il bien Giovanni Arnolfini, un marchand de Lucques très connu dans les Flandres au XVe siècle, comme semblent l’indiquer certaines archives ? Ou quelque autre membre de sa famille ? L’oeuvre ne serait-elle pas plutôt un portrait de l’artiste, qui se serait représenté avec son épouse Marguerite ? Et si la jeune femme n’était pas enceinte, en dépit de ce que suggère son ventre proéminent ? Quant à la signature en latin du peintre, bien en vue au centre du tableau, quel sens donner à sa formulation, restée unique dans l’histoire de la peinture ?

Anne-Marie Lecoq fait dans cet ouvrage inédit une passionnante recension des interprétations qui se sont succédé au cours des décennies, suscitées par tous les détails du tableau et leur symbolique supposée, pour livrer enfin – au risque de surprendre – sa propre hypothèse sur les intentions de Jan van Eyck.

—

Table des matières

Introduction

Littérateurs et archivistes : les débuts

Les premières découvertes d’archives

Les autres documents

La « couverte à deux volets » et l’affaire Christina van der Wijck

Van Eyck témoin du mariage Arnolfini : une thèse détricotée

L’interprétation d’Erwin Panofsky

Doutes sur le mariage : des fiançailles ?

Doutes sur les personnes : d’autres Arnolfini ?

Un voeu de fidélité ?

Un accord de gestion par procuration ?

Un mariage de la main gauche ?

Van Eyck témoin des pratiques de la bourgeoisie patriarcale : une thèse idéologique

Folklore, sexualité et statut social

Le temps des gender studies

Van Eyck peint par lui-même : le retour d’une thèse insoutenable

L’offensive perdue de Louis Dimier

La bataille des portraits

La nouvelle vie des époux Van Eyck

Les Arnolfini : une invention des archivistes

Juin 1434 : un heureux événement

« Le décor de la naissance »

Portrait in utero et signature à double sens

Le fin mot de l’histoire

Jan van Eyck, heureux père et glorieux amant

Plaidoyer pour le bon sens

Le passage du maître

La visite à l’atelier

Michel-Ange à la Farnésine

La circulation des anecdotes sur les peintres antiques

Un peintre « quelque peu versé dans les lettres »

Les signatures de Jan Van Eyck. Marguerite van Eyck et Jan de Leeuw

Le peintre vainqueur du temps. « Léal Souvenir »

La gloire du peintre avant la mémoire du donateur. Le Retable de Gand

La revanche de l’artiste. La Vierge du chanoine Van der Paele

Fausse modestie

Un tour de force

La signature n’est pas sur le mur

Le peintre n’est pas dans le miroir

Le miroir est un emblème

La chambre est inhabitable

Le magasin des realia

Un seul portrait ?

Conclusion

Épilogue. Oh my God ! Van Eyck was here

—

Anne-Marie Lecoq, ingénieur de recherche honoraire au Collège de France, a été la collaboratrice d’André Chastel et de Marc Fumaroli. Historienne des idées exprimées à travers des formes visibles, elle a travaillé plus particulièrement sur l’imaginaire constitué autour de deux figures singulières : le roi et l’artiste. Elle s’est intéressée également aux théories de l’art, de la Renaissance au xviiie siècle, et plus récemment à l’histoiren de l’historiographie de l’art. Outre de nombreux articles, elle a publié La Peinture dans la peinture (1983 et 1987), en collaboration avec Pierre Georgel, François Ier imaginaire. Symbolique et politique à l’aube de la Renaissance française (1987), La Leçon de peinture du duc de Bourgogne. Fénelon, Poussin et l’enfance perdue (2003), Le Bouclier d’Achille. Un tableau qui bouge (2010), L’Atelier de la grâce, en collaboration avec Alain Mérot (2025).

—

