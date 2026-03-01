Denis Guénoun, Homosexualité transcendantale

Cet essai entreprend de formuler et d’étayer une hypothèse sur l’homosexualité – envisagée, selon un point de vue situé, dans son expérience masculine. Une telle forme de vie est considérée, non comme une particularité de certains individus, mais comme un événement survenant à l’humain. À partir d’un libre dialogue avec Platon, et à travers des lectures portant sur Proust, le rapport Sartre-Genet, ou le dramaturge Jean-Luc Lagarce, l’ouvrage propose un usage décalé du concept de transcendantal, pour tenter de rendre compte de ce que peut signifier l’amour entre hommes (ou entre femmes, mais il y faudrait une autre étude) comme donnée et projet anthropologiques. Il retrouve là une surprenante intuition déjà formulée par le poète américain Whitman : l’attribution d’une portée historique et politique à la « camaraderie d’amour » .

Denis Guénoun, docteur en philosophie (Strasbourg) et en théologie (Genève), est professeur émérite de Sorbonne université (Lettres). Également homme de théâtre, il est l'auteur de multiples ouvrages dramatiques, philosophiques et littéraires.