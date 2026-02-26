Victoria Pleuchot

Littérature romanesque et travail précaire (1918-1939)

Paris, Classiques Garnier, coll. « Perspectives comparatistes », n° 157, série « Modernités et avant-gardes » n° 25, 2026.

Durant l’entre-deux-guerres, des romans méconnus du travail précaire, en français, espagnol et anglais, explorent la représentation du travail précaire et ses effets formels, brouillant les frontières du canon et révélant les ambiguïtés de la réception de la littérature engagée.

Table des matières

