Littérature et créations artistiques au prisme du queer.Écritures, performances et résistances (Cergy)

Programme

Concert de lancement du colloque le 11 février à 20h, au Forum de Vauréal - 95, boulevard de l’Oise 95490 Vauréal

au programme : Changeline et BVDLVD - Informations et billetterie : https://leforum.cergypontoise.fr/agenda/changeline

Jeudi 12 février

8h30 – 9h Accueil – café

9h – 9h15 Ouverture - Sylvie Brodziak, Juliette Drigny, Pierre-Louis Fort, AMarie Petitjean (CY Cergy Paris Université, UMR Héritages) ; Anissa Belhadjin (CY Cergy Paris Université, EMA)

9h15-10h15

Conférence de Muriel Plana, Poétique du dialogisme et création queer

Échanges avec la salle

10h15-10h30 Pause – café

Je et identités - Modérateurice : AMarie Petitjean

10h30-10h50

Przemysław Szczur Autothéories queer et politisation de soi : l'exemple des recueils Pédés (2023) et Gouines (2024)

10h50-11h10

Léo Le Diouron La personne grammaticale dans les récits littéraires de transition : "je" et "tu" dans Pour un temps sois peu de Laurène Marx

11h10-11h30

Marie Yan Poétique du manuel manquant : Manuel pour changer de corps de Noah Truong et Names and labels de Fatema Bhaiji

11h30-12h Échanges avec la salle

12h-13h30 Pause méridienne (Buffet réservé aux intervenants et comité scientifique)

Lectures queer - Modérateurice : Pierre-Louis Fort

13h30-13h50

Fabio Libasci Jouer et déjouer le genre. Une lecture du Journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui d'Arthur Dreyfus

13h50-14h10

Marc Arino Transgressions, performances et résistances au prisme du queer chez les travestis prostitués et la naine Céline Poulin dans Les Cahiers de Céline (2003-2005) de Michel Tremblay

14h10-14h30

Edwige Crucifix De Sapho à Schéhérazade : circulations queer dans le Maghreb colonial

14h30-15h Échanges avec la salle

Croyances et rituels - Modérateurice : Sylvie Brodziak

15h-15h20

Martin Hervé (à distance) Esthétique de l'irrationnel et écriture queer chez Patrick Autréaux

15h20-15h40

Alessia Vignoli Stéréotypes et subjectivités queer dans la littérature haïtienne contemporaine

15h40-16h

Sara Del Rossi Militantisme queer et vodou haïtien : la « musique-sorcière » de Mélissa Laveaux

16h-16h30 Échanges avec la salle

16h30-16h50 Pause

Expériences et pratiques - Modérateurice : Yannicke Chupin

16h50-17h10

Poupeh Missaghi Hybridité et double identité : la douce résistance des êtres littéraires queer

17h10-17h30

Sylvie Brodziak L’une joue, l'autre met en scène, ensemble elles écrivent et composent, Rebecca Chaillon et Sandra Calderan : queer gaze et création théâtrale.

17h50-18h50 Communication et mise en pratique

Anne-Claire Marpeau, Marie Rosier Dans l'atelier d'écritures queer ? Pratiques d'écrivant·es, pratiques créatives

Vendredi 13 février

8h30 – 9h Accueil – café

Nouvelles voix, nouvelles formes - Modérateurice : Anissa Belhadjin

9h-9h20

Priscilla Wind Retour vers le futur : archives vivantes et advenirs queers en art-performance

9h20- 9h40

AMarie Petitjean, Marceline Wegrowe Le prisme queer dans un mémoire de recherche-création sur les fanfictions

9h40-10h

Jonas Fontaine Queerer l'annulation sérielle : penser une lecture queer des séries annulées

10h-10h20

Julie Dagenbach Le BDSM dans La Nuit mange le Jour de Hubert et Paul Burckel : une pratique au service d'un thriller queer

10h20- 10h40

Christelle Camsuza La littérature contemporaine au prisme du queer : Tabor de Phoebe Hadjimarkos Clarke

10h40-11h10 Échanges avec la salle

11h10-11h30 Pause

Corps, images et représentations - Modérateurice : Zoé Perrot

11h30-11h50

Anissa Belhadjin, Tatiana Heitz « Les lesbiennes sont merveilleuses » : portraits d'héroïnes lesbiennes dans les fictions de l'imaginaire à destination des jeunes lecteurices

11h50-12h10

Améline Bellancourt Masculinités lesbiennes dans les albums destinés à la jeunesse

12h10-12h30

Céline Berdaguer Déconstruction queer comme acte de résistance dans Photosynthèses de Camille Cornu et Quelques fleurs / Some flowers de Tony Colombe.K

12h30-12h50

Flora Roussel Les feuilles pour s'écrire : relationnalité queer dans Blutbuch de Kim de l'Horizon et Photosynthèses de Camille Cornu

12h50-13h10

Régis Samba-Kounzi Minorités : écrire avec les corps, photographier les silences et réparer le monde

13h10-13h30 Échanges avec la salle

13h30- 14h30 Pause méridienne (Buffet réservé aux intervenants et comité scientifique)

Performances et installations - Modérateurice : Juliette Drigny

14h30-14h50

Clara Chevalier Cueto Produce monstruos

14h50-15h10

Carlotta Ariano « Et ce soir, je suis une révolution » : autofiction et mondes possibles dans Valide de Chris Bergeron

15h10-15h30

Ellis Laurens Installation artistique transdisciplinaire : la fiction spéculative comme outil critique et émancipatoire dans Sex Cyborg / Edonyxin

15h30-15h50 Échanges avec la salle

15h50-16h10 Pause

16h10-17h10 Conférence- performance d’Élysée Moon – Éloge des guillemets : autoportrait d’une voix queer (par Grégoire Ichou)



