Formation de sensibilisation "IA: du texte au jeu" avec Nicolas Zlatoff et Izabella Pluta (Lausanne)

FORMATION DE SENSIBILISATION

Organisé par l’Association Theatre in Progress

en partenariat avec Pyxis – Maison de la culture et de l’exploration numérique, à Lausanne



Atelier avec Nicolas Zlatoff « IA: du texte au jeu »



Le 26 février 2026 de 10h à 17h

Depuis 2019, avant même l’apparition de ChatGPT au grand public, Nicolas Zlatoff conçoit et joue (avec) des IA génératives de textes. Il propose d’en jouer et de nous hybrider, de négocier et d’improviser ensemble : comment créer une intelligence commune ? Dans le cadre de cet atelier pratique, il sera proposé aux participants de jouer à écrire ensemble (humains et machines) des fictions, des personnages et des narrations, à travers des dialogues qui appartiennent ni tout à fait à l’humain ni complètement à la machine. Nous allons travailler sur Twitch qui sera notre plateforme d’élaboration. Nous jouerons à générer avec la machine des dialogues entre des personnages. Où commence la créativité et où s’arrête l’intention humaine ? Que peut-on écrire avec une machine que nous n’aurions jamais pu écrire seuls ? Comment peut-on savoir qui, de l’humain ou de la machine, écrit le texte qui s’affiche sous nos yeux ? Comment peut-on être sûr que la personne devant nous n’est pas une machine, c’est-à-dire un assemblage d’algorithmes programmés pour jouer un rôle ?

PUBLIC CIBLE ET MATÉRIEL

La formation est ouverte aux professionnels des métiers de la scène (comédiens, metteurs en scène, scénographes, techniscénistes) mais également amateurs actifs. Chaque participant doit apporter son propre ordinateur

ORGANISATION ET COÛTS

Horaires : 10h-12h introduction par Izabella Pluta, 13h-17h atelier avec Nicolas Zlatoff

Conception et direction de la formation : Izabella Pluta

L’atelier est gratuit mais une participation de 10.- CHF est prévue pour les pauses café.

L’inscription est ouverte dès maintenant jusqu’au 22 février 2026. Elle se fait à l’aide de l’adresse suivante : com[at]theatreinprogress.ch

INTERVENANTS

Nicolas Zlatoff est issu d’une formation initiale scientifique : ingénieur de l’École centrale puis Docteur ès sciences de l’INSA (Institut national des sciences appliquées, France), obtient ensuite un Master en mise en scène (La Manufacture, Suisse). Il est chercheur associé et enseignant à La Manufacture où il a mené plusieurs projets de recherche. Son travail scénique est présenté en Suisse (Comédie de Genève, Théâtre Saint-Gervais, Arsenic, TLH-Sierre), en France et en Amérique Latine (Mexique, Colombie).

Izabella Pluta est titulaire d’une thèse de doctorat en lettres, critique de théâtre et traductrice. Actuellement, elle est chercheuse indépendante, associée au Centre d’études théâtrales (Université de Lausanne) et intervenante au Conservatoire de musique de Genève. Elle a enseigné à la Section du cinéma et dans deux écoles de théâtre : la Manufacture et les Teintureries à Lausanne. Dernièrement, elle a cosigné avec Simon Hagemann une monographie « Quels rôles pour le spectateur à l’ère numérique » (Epistémé, 2024) et a co-dirigé « Live performance and video games » (transcript 2024).