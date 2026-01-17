L'équipe Fabula apprend avec tristesse la disparition de Valère Novarina, à l'âge de 83 ans.

En attendant d'autres hommages, nous vous proposons de retrouver ici le billet qui saluait la parution de La Clef des langues (POL) en 2023 :

"Rien n’est plus au secret de la matière, rien n’est plus proche de la vie profonde de la nature, rien n’est plus au cœur de la physique – que le mystère verbal. C’est dans les mots réversibles que notre langue – comme toutes les langues – en sait le plus. Passage, renouveau, mutation, retour, renaissance, métamorphose, naissent d’un faux pas, d’une chute, d’une inversion, passent par la perte de l’équilibre. C’est traversée par le déséquilibre – et comme passant par un pont vide – comme prise en faute, touchant sa limite – que la pensée reprend son élan". Sous le titre La Clef des langues (POL), Valère Novarina publie ce qu’il appelle un "roman nominaire" : un grand texte d’appel, de convocation, dans lequel les noms se succèdent, s’interpellent, s’interrogent, se déclinent, s’inventent et se racontent. Noms humains ou déshumains, différentes nominations de Dieu, des espèces, du vivant. Véritable tour de force poétique, la seule litanie des noms crée un univers romanesque et théâtralisé… Fabula vous propose de feuilleter l'ouvrage… qu'accompagne une série de 635 dessins de l'auteur, ou à voir la vidéolecture….

Laure Née, à laquelle on devait déjà un ouvrage collectif consacré à Valère Novarina (Classiques Garnier, 2015), fait paraître dans le même temps un essai intitulé Valère Novarina, le surgissement de l'inconnu (P.U. de Vincennes), qui vient souligner combien l’œuvre de Novarina va à contre-courant d’une littérature du désenchantement : là où beaucoup de pièces contemporaines nous immobilisent dans nos peurs par l’exhibition de la violence du monde et de l’homme, l’œuvre de V. Novarina réenchante les possibles. Fabula vous invite à découvrir un extrait sur le site de l'éditeur… Signalons encore la publication du récent Collloque de Cerisy consacré en 2020 au dramaturge : Valère Novarina. Les tourbillons de l'écriture, sous la direction de Marion Chénetier-Alev, Sandrine Le Pors et Fabrice Thumerel (Hermann).

(Photo. : ©Fabienne Douce)