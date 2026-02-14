Le master "Langues, Liittératures et Cultures de l'Antiquité" de l'université Paris Nanterre

L’université Paris Nanterre renouvelle son offre de formation en langues et littératures anciennes à partir de la rentrée 2026 !

Le master « Langues, Littératures et Cultures de l’Antiquité » (mention Humanités) propose deux itinéraires : un itinéraire « Lettres classiques » avec deux langues anciennes, offrant la possibilité à celles et ceux qui le souhaitent d’anticiper dès le M1 sur la préparation à l’agrégation de lettres classiques (externe ou interne) ; un itinéraire pluridisciplinaire, avec une seule langue ancienne, le latin ou le grec, et des débouchés variés.

Notre master se signale par son ouverture aux Sciences de l’Antiquité (paléographie et édition de textes, iconographie, humanités numériques), mais aussi aux autres disciplines (histoire, philosophie, lettres etc., via une banque de séminaires). Vous bénéficierez de ressources importantes pour vous former à la recherche : la bibliothèque de la MSH (ancienne MAE) vous sera accessible, avec tous les ouvrages en accès libre ; vous participerez à certaines activités de l’UMR ArScAn, à laquelle toute l’équipe pédagogique est rattachée ; vous rencontrerez des chercheurs de renom et pratiquerez l’anglais de la recherche dans le cadre d’un « séminaire international ». Pour affiner votre projet professionnel, dès le M1, vous aurez l’opportunité de réaliser un stage d’un mois.

Le master LLCA est également proposé en enseignement à distance. Un système de podcasts permet de visionner les cours sans contraintes d’emploi du temps. Vous pourrez vous inscrire en contrôle continu ou en dérogatoire : dans le premier cas, vous rendrez régulièrement des travaux écrits ou oraux (en visioconférence) ; dans le second cas, vous passerez uniquement l’examen final.

La formule « enseignement à distance » est destinée, entre autres, aux enseignants et enseignantes de lettres classiques et de lettres modernes qui souhaitent se ressourcer intellectuellement ou acquérir une nouvelle spécialité.

Si vous êtes titulaire d’une maîtrise de lettres classiques, une inscription directement en M2 est possible : vous devez contacter en amont la responsable de la formation (hdeneux@parisnanterre.fr).

Pour une admission en master 1, vous devez déposer un dossier sur la plateforme nationale MonMaster entre le 17 février et le 16 mars 2026 : https://monmaster.gouv.fr (mention Humanités, parcours Langues, Littératures et Cultures de l’Antiquité / LLCA).

Pour une admission en master 2, si vous n’êtes pas déjà inscrit en master 1 à Nanterre, vous devez déposer un dossier sur la plateforme Ecandidat de Nanterre (généralement d’avril à début mai) : https://ecandidat.parisnanterre.fr (UFR PHILLIA > Master LMD > Master 2ème année

mention Humanités, parcours Langues, Littératures et Cultures de l’Antiquité / LLCA).

Pour une admission dans la préparation à l’agrégation de Lettres classiques, vous devez déposer

un dossier sur la plateforme Ecandidat de Nanterre (généralement d’avril à début mai) :

https://ecandidat.parisnanterre.fr (UFR PHILLIA > Préparation aux concours de l’agrégation).

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter la responsable de la formation, Hélène Grelier-Deneux (hdeneux@parisnanterre.fr).