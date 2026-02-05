Prix Patterson 2026 (revue Simone de Beauvoir Studies)

Prix Patterson (article en français)

Date limite : 1er mai 2026

Prix : 500 $ USD et la publication du texte récompensé dans SdBS (vol. 37, n° 2)

Le comité de rédaction des Simone de Beauvoir Studies a le plaisir d’annoncer le concours annuel du prix Patterson. Ce prix porte le nom de Yolanda Astarita Patterson, cofondatrice de la revue et rédactrice en chef pendant plus de trente ans (1985-2016). Le prix Patterson est adjugé annuellement à un texte s’inscrivant dans la lignée beauvoirienne tant par la qualité de son écriture que par la manière dont y sont traités des sujets liés à l’œuvre de l’autrice et philosophe.

Les écrits de Beauvoir se démarquent par leur prise directe sur les enjeux d’actualité de son époque, lesquels trouvent un écho particulièrement fort à la nôtre ; par leurs solides fondements théoriques résultant d’une activité réflexive rigoureuse toujours attentive à l’ambiguïté et à la complexité propres à l’expérience vécue ; par leur ouverture enthousiaste à de nouvelles idées ; par leur égard consciencieux aux voix marginalisées et aux récits personnels d’appréhension de phénomènes divers ; par leur recours habile à plusieurs modes d’expression ; et enfin par leur mise au défi courageuse et persistante de tout type d’oppression. Nous encourageons la soumission de manuscrits de tous genres, styles et approches disciplinaires ou interdisciplinaires. Nous invitons également les soumissions qui présentent un lien clair avec l’héritage de Beauvoir, notamment avec les études sur le genre (gender studies), la sexualité, le féminisme, les rapports interculturels, le postcolonialisme, l’existentialisme ou la littérature.

Les textes soumis au concours du prix Patterson doivent développer des réflexions originales apportant une contribution remarquable aux études beauvoiriennes : par conséquent, des travaux rédigés dans le cadre de cours ou de séminaires, des synthèses générales des idées de Beauvoir ou encore des articles ne tenant pas compte de la littérature secondaire produite sur les questions soulevées ne seront pas considérés pour ce prix. Nous encourageons les auteur.rice.s à lire les articles lauréats des années précédentes ainsi que d’autres articles parus dans les Simone de Beauvoir Studies afin de se faire une meilleure idée de la qualité attendue par le comité de sélection.

Admissibilité :

Tout texte inédit rédigé par un.e auteur.rice provenant de quelque domaine de recherche que ce soit, peu importe son statut professionnel, en autant qu’il ou elle n’ait pas déjà publié de monographie dans ce même domaine au moment de la candidature (par exemple : un roman pour un texte créatif ou un ouvrage savant pour un article scientifique).

Les textes soumis doivent compter 8 000 mots ou moins, y compris les notes et la bibliographie.

Pour plus d’information sur Yolanda Astarita Patterson et l’historique du prix Patterson, veuillez consulter cette page.

Veuillez poser toute question au sujet du prix Patterson à la rédactrice en chef, Claudia Bouliane, à sdbs.journal@gmail.com.

Récipiendaires francophones du prix Patterson