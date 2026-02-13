Prix Antoinette Fouque en faveur de l’engagement et la création féministes (Actualitte.com)

Signalé par Actualitte.com :

Un nouveau prix vient saluer les parcours et initiatives en faveur des droits des femmes : le Prix Antoinette Fouque. Créé en hommage à l’éditrice, militante et figure du féminisme français, il entend distinguer des engagements qui contribuent à faire avancer les droits des femmes, en France comme à l’international.

"À travers cette distinction, les organisateurs affichent une ambition claire : soutenir, rendre visibles et encourager celles et ceux qui, par leur engagement, leur création ou leur pensée, ouvrent de nouveaux chemins.

Le Prix Antoinette Fouque a été créé pour faire vivre et transmettre l’héritage intellectuel, politique et créatif d’Antoinette Fouque, figure majeure du féminisme français et international. Militante, théoricienne, écrivaine et femme politique, elle a consacré sa vie à articuler travail intellectuel et actions de terrain, dans une perspective de libération des femmes. […]

Le Prix Antoinette Fouque se décline en trois catégories, chacune ancrée dans un pan de l’héritage intellectuel et militant de l’éditrice et cofondatrice du MLF.

S’engager

Le Prix Antoinette Fouque de l’engagement entend distinguer des actions concrètes et durables en faveur des droits des femmes et des petites filles, en France et dans le monde. Il récompense des initiatives qui luttent contre les inégalités, les violences et les discriminations. La catégorie s’inscrit dans la continuité de « l’engagement dans une action politique pour transformer les mentalités, opérer cette révolution de soi(e), conquérir des droits et lutter contre des discriminations », et vise « la possibilité d’un lieu où naître femme, politiquement et historiquement ».

Créer

Le Prix Antoinette Fouque de la création distinguera également des œuvres artistiques et culturelles — art, littérature, formes contemporaines — portées par une ou plusieurs femmes. Sont mises en avant des créations qui contribuent à faire émerger de nouveaux récits et imaginaires, dans la perspective de « libérer à la source la libido creandi des femmes », ce qui « lance un défi permanent à la guerre et la pulsion de mort ».

Penser

Le Prix Antoinette Fouque de la pensée distingue des travaux de recherche, de réflexion et de transmission consacrés aux sciences des femmes, ou féminologie. Cette catégorie met en lumière des travaux qui participent aux « sciences des femmes, [de la gynéconomie à l’éthique,] [qui] s’efforcent de comprendre notre savoir forclos, à la fois inconscient et exclu ».

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 8 mars 2026. Chaque catégorie est dotée de 5000 €, et chaque lauréat·e recevra également une œuvre symbolique. La sélection par le jury aura lieu dans le courant du mois de mars 2026, avant l'annonce des lauréat·e·s et la cérémonie officielle le 7 avril 2026. […]."

